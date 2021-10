Toekomst Qhubeka is onzeker: "Kunnen geen aanvraag voor WT-licentie indienen"

Team Qhubeka zag in 2008 het levenslicht en is sinds 2016 actief op het hoogste niveau. Maar op dit moment lijkt het voortbestaan van de Zuid-Afrikaanse ploeg onzeker.



"We zijn in gesprek met potentiële partners, en onze huidige partners, om onze toekomst in 2022 te verzekeren", zo klinkt het vrijdag in een mededeling. "Sinds de oprichting heeft ons team hoop en kansen geboden aan meer dan 50 renners uit Afrika op continentaal, procontinentaal en WorldTour-niveau."



Het is niet zeker over Qhubeka volgend jaar nog actief kan zijn in de WorldTour. "We kunnen vandaag niet onze aanvraag voor een WorldTour-licentie indienen voor volgend jaar", is teambaas Douglas Ryder eerlijk.



Dit jaar stonden 27 renners onder contract bij Qhubeka NextHash. Enkelen zetten een punt achter hun carrière, zoals de Italiaan Fabio Aru.



Anderen zochten al andere oorden op. Zo tekende de Oostenrijker Michael Gogl voor Alpecin-Fenix en trekt Dimitri Claeys naar Intermarché-Wanty-Gobert. Victor Campenaerts en Sander Armée zoeken nog een team voor volgend seizoen.