Rennes moet geblesseerde Jérémy Doku opnieuw enkele weken missen

Jérémy Doku blesseerde zich eind augustus aan zijn hamstrings. Nu dat euvel net achter de rug is, ligt de Rode Duivel opnieuw in de lappenmand.



"Jérémy Doku heeft zich nu op een andere plek bezeerd, zijn knie", zegt coach Bruno Genesio. "Dit is een stevige tegenslag voor ons. Hij stond al 6 weken aan de kant. Jérémy heeft veel inspanningen geleverd om terug te keren. Hij was opnieuw op niveau en ook op mentaal vlak zat het goed."



Het is niet duidelijk wanneer Doku opnieuw op de velden zal terugkeren. "We wachten nog op enkele elementen om te bepalen hoelang zijn inactiviteit zal duren, maar dit is geen kleine blessure", meent Bruno Genesio.



"Een operatie is niet nodig, dat is het goede nieuws bij dit slechte nieuws. Het is moeilijk een termijn te plakken op dit soort blessures. Dit hoort bij de onzekerheden in een seizoen, maar hij moet de moed erin houden, ook al is het lastig voor hem en voor ons."