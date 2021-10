Rally van Ieper verdwijnt in 2022 van de WK-kalender

Het WK rally bestaat volgend jaar uit 13 wedstrijden. Dat is er eentje meer dan dit jaar. Het wordt trouwens een jubileumjaar voor het WRC, want volgend jaar viert het WK rally zijn 50e verjaardag.

Zoals de traditie het wil begint ook nu het rallyseizoen met de Rally van Monte Carlo. Na een jaar afwezigheid staat de Rally van Zweden opnieuw op de kalender en dat ten nadele van de Arctic Rally in Finland, die dit jaar voor het eerst deel uitmaakte van het WK.

De rally van Kroatië is in tegenstelling tot de Rally van Ieper wel een blijver en wordt eind april gereden. Opvallend is dat tussen de rally van Zweden eind februari en de rally van Kroatië eind april een lange pauze van net geen acht weken ligt.

In september trekt het rallycircus naar Nieuw-Zeeland, dat voor het eerst sinds 2009 opnieuw deel uitmaakt van de WK-kalender. De laatste manche vindt plaats in Japan. Als COVID-19 volgend jaar geen roet in het eten gooit wordt er dus strijd geleverd op vier continenten: Europa, Azië, Afrika en Oceanië.