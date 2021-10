Ondanks tegenslagen doet Belgisch duo mee aan loodzware MTB-race in Zuid-Afrika

Schuermans: "Cape Epic is droom die werkelijkheid wordt"

Schuermans richt zich nu op de Cape Epic, een 8-daagse mountainbikerace in Zuid-Afrika. "Het is een droom die werkelijkheid wordt. Hier top 5 rijden zou mooi zijn."

"Maar na de Spelen heb ik wel een periode nodig gehad om die ontgoocheling te verwerken. De decompressie was enorm. Maar nu is dat allemaal achter de rug."

"Qua resultaat had ik iets meer verwacht op de Spelen", geeft Schuermans toe. "De aanloop was wel verstoord door een zware blessure vorig jaar. Ik kwam van ver terug. Ik heb er alles voor gedaan en kan mezelf niets verwijten."

Frans Claes: "7 weken geleden liep ik 3 breuken op"

Schuermans vormt in de Cape Epic een duo met Frans Claes, een ervaringsdeskundige in Zuid-Afrika.

"Maar het is een onwaarschijnlijk verhaal dat ik hier eigenlijk sta. 7 weken geleden kwam ik ten val in de Swiss Epic. Ik brak daarbij mijn schouderblad, mijn hand en een handwortelbeentje."

"Dokters zeiden me dat het onmogelijk was dat ik de Cape Epic zou kunnen rijden. Maar blijkbaar was het lot me gunstig gezind en ging mijn revalidatie heel snel."