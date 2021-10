Neymar vindt glimlach terug bij Brazilië, Argentinië wint van Peru

Na de uitspraken dat het WK in Qatar misschien zijn laatste zal worden, waren alle ogen in Brazilië gericht op Neymar in de topper tegen Uruguay. De superster stelde niet teleur in de Amazonestad Manaus in Brazilië.

Neymar zorgde met een sublieme goal zelf voor de 1-0 door doelman Muslera te omspelen en strooide met twee sublieme passes, die uiteindelijk mee het eindresultaat bepaalden: 4-1. Voor Neymar was het zijn 70e goal als international in 115 matchen.

De eerredder voor Uruguay werd gemaakt door een oud maatje van Neymar: Luis Suarez. Door de ruime overwinning blijft Brazilië koploper in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificaties. Uruguay zakt na tweede nederlagen op rij naar de vijfde plaats. De nummers een tot en met vier plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. Plaats vijf geeft recht op een ticket voor de play-offs.