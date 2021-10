Nederlandse triatleten getuigen: "We zijn psychisch en fysiek mishandeld"

Eerder dit jaar kwamen misstanden in de turnwereld aan het licht, deze week gevolgd door signalen uit de danswereld. Nu kaarten ook de triatleten grensoverschrijdend gedrag aan.

In Trouw geven ze aan dat de prestatiedruk ontzettend hoog was, met een sterke dwang om af te vallen. De triatleten hadden te maken met depressies, eetstoornissen, chronische pijn in het lichaam en zelfmoordneigingen.

Rembert Groenman, directeur van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB), vertelt in Trouw dat je de misstanden niet kunt vergelijken met de verhalen uit de turnwereld. Wel erkent hij dat er op het trainingscentrum in Sittard "ongetwijfeld zaken gebeuren die niet fijn zijn voor onze atleten en die nemen wij als bond bloedserieus".

De NTB liet eerder dit jaar, op aandringen van een aantal topatleten en het Centrum Veilige Sport Nederland, een onafhankelijk onderzoek doen. Volgende week komt dat rapport uit.