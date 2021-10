Miljardenpoker tussen FIFA en EA: waarom wordt er gevochten om de naam van een voetbalspel?

"Als EA een kostenefficiënte oplossing kan vinden, zal het dat zeker niet laten liggen. Je mag namelijk niet vergeten dat EA Sports bij FIFA enkel de naam koopt. Licenties voor bijvoorbeeld de Champions League, competities en nationale ploegen verwerven ze via de betrokken federaties. En de portretrechten van spelers zitten bij spelersvakbond FIFPro."

De maker anticipeerde alvast op een definitieve breuk door een nieuwe naam voor het spel te registreren in de Europese Unie en Groot-Brittannië: EA Sports F.C.

Maar de jongste weken bereikte de discussie een climax toen naar buiten kwam dat de FIFA meer dan één miljard dollar eist voor de naamsrechten van de komende vier jaar. Ter vergelijking: momenteel betaalt EA "maar" 150 miljoen per jaar.

Vrijheid

Daarnaast ziet Jacobs nog een factor die in de kaarten van EA Sports speelt tijdens het gepoker tussen beide partijen. "Ze hebben minder nood aan de naam FIFA dan enkele jaren geleden. Toen kwam de legitimiteit van het spel ook door de benaming. Vergeet niet dat Pro Evolution Soccer een tiental jaar geleden nog groter was dan FIFA, hé. Nu zijn ze helemaal geen concurrent meer, FIFA is ultradominant."