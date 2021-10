Miguel Angel Lopez haalt opnieuw wielertenue van Astana uit de kast

In de voorlaatste etappe van de Vuelta hield nummer 3 Miguel Angel Lopez plots de benen stil. Door een coup van Bahrain-Victorious dreigde hij zijn podiumplaats kwijt te spelen.

De ploegbazen van Movistar probeerden hun kopman nog te overtuigen om de etappe uit te rijden, maar Lopez stapte uiteindelijk in de volgwagen. Movistar kon die keuze maar matig appreciëren en besloot dan ook om het contract van de Colombiaan te ontbinden.

Maar lang heeft Lopez niet zonder werk gezeten: bij Astana - Premier Tech vindt hij een vangnet. "Superman" maakte in 2015 zijn profdebuut bij Astana en kon er onder meer 1 ritzege in de Tour en 3 ritzeges in de Vuelta boeken. In 2018 werd hij knap derde in zowel de Giro als de Vuelta.