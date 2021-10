KV Mechelen en AA Gent kronen zich tot esportskampioenen van 2021

KV Mechelen kroonde zich zaterdag tot Belgisch kampioen in League Of Legends door vaste waarde en topfavoriet Sector One te kloppen in de finale. Mechelen was in de halve finales in een strijd onder voetbalclubs al voorbij KRC Genk Esports gewalst.





Uitblinkers: mid laner Michael “Mikkel” Nguyen en top laner Jan-Willem “Tuomari” van Wingerden



Dat KV Mechelen hoge ogen gooit, hoeft niet te verwonderen. Achter De Kazerne hebben ze al 2 jaar ervaring in esports. Daarnaast deden ze er ook de juiste transfers door mensen van Arthra esports weg te plukken. In de lente kon KVM Esports ook al Europees spelen.