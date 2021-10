Kreuziger knijpt na 16 jaar remmen dicht en wordt ploegleider bij Bahrain-Victorious

Bij de jeugd combineerde hij nog het veldrijden met wielrennen, maar vanaf 2006 koos Roman Kreuziger voluit voor de weg als profrenner bij Liquigas. Met de eindzege in de Ronde van Zwitserland zette hij zijn klimtalent snel in de verf.

Dat zou hij later bij Astana (2011-2012) en Tinkoff-Saxo (2013-2016) nog meermaals herhalen. Hij werd 5e in de Giro van 2011 en 5e in de Tour van 2013. Maar een podiumplaats in de Ronde van Frankrijk was hem nooit gegund.

Een leemte op zijn palmares, dat overigens mooi gevuld is met overwinningen in de Amstel Gold Race (2013) en een etappe in de Giro. Na 16 jaar in het peloton kiest Kreuziger nu voor een nieuw avontuur bij Bahrain-Victorious.

"Ik had heel mooie momenten en overwinningen, maar ook moeilijke periodes. Vooral in de laatste twee jaar weerspiegelden mijn resultaten mijn inspanningen niet en dan is het tijd om na te denken", schrijft de Tsjech op Instagram.

"Ik ben niet de man van sentimentele woorden, maar het was een geweldige rit. Wielrennen is een zware sport, maar ik hou ervan."

"Ik ben heel blij dat ik bij het topwielrennen blijf. Ik wil mijn energie in een nieuw hoofdstuk steken."