Kinderspel werd hyperpopulair door TikTok en heeft nu eigen WK: wie houdt ballon langste hoog?

Wereldberoemd door TikTok

"We begonnen te discussiëren of de bal de grond geraakt had of niet", doet pionier Antonio Arredonde zijn verhaal. "Uiteindelijk namen we er filmpjes van op in slow-motion en postten die op TikTok. In geen tijd gingen ze viraal en hadden we een miljoen likes."

De filmjes werden ook opgemerkt door voetballer Gerard Piqué. Hij zette zijn schouders onder een toernooi dat uiteindelijk werd omgedoopt tot het officiële WK Balloon. Dat WK werd donderdag gewonnen door Peru.

Francesco De La Cruz dook voor zijn land het beste over een auto, een zetel en een salontafel. In de finale klopte hij de Duitser Jan Spiess met 6-2. "Ik dank God dat ik dit heb kunnen bereiken", reageerde de tiener dolblij.