Kaitlin Keough, in 2018 WB-winnares in Iowa, stopt op haar 29e met veldrijden

De 29-jarige Kaitlin Keough leek enkele jaren geleden nog uit te groeien tot een van de grote kanonnen in het vrouwenveldrijden.

In het seizoen 2017-2018 moest de Amerikaanse enkel Sanne Cant voor zich dulden in het eindklassement van de Wereldbeker.

Een jaar later boekte ze haar eerste (en enige) Wereldbeker-zege, in Iowa. Keough haalde het toen voor Evie Richards en Marianne Vos.

"Ik heb de voorbije 2 jaar als een gek geprobeerd om het vuur terug te vinden", opent Keough haar afscheidsbrief aan de veldritsport.

"Nu heb ik eindelijk het lef om aan mezelf toe te geven dat het geen zin heeft om iets te forceren dat toch niet lukt. Ik ben heel verdrietig dat ik mijn carrière op deze manier moet beëindigen, maar ik voel me ook opgelucht."

Keough, die de voorbije week opgaf in de WB-crossen in Waterloo en Fayetteville, had graag nog deelgenomen aan het WK in haar thuisland eind januari. "Ik stop er een aantal maanden vroeger mee dan gepland, maar het is de beste beslissing."