India eist openbare excuses van Belgische bond na kritiek op Hockey Awards

"Een aanfluiting", "een grap", "niet normaal". Dat de Red Lions na hun gouden medaille in Tokio geen enkele prijs kregen bij de FIH Hockey Awards, stuitte op veel ongeloof. De prestigieuze hockeyprijzen vielen allemaal in het mandje van India, de bronzen medaille van Tokio.

Maar in India is de kritiek van de Belgische hockeymannen in het verkeerde keelgat geschoten. De Indiase hockeybond heeft in een brief aan de FIH zijn ongenoegen bekendgemaakt.

"Met deze brief verzoeken we CEO Thierry Weil om aan de Belgische federatie een officiële openbare verontschuldiging te vragen voor de vernederende opmerkingen over de prestaties van de Indiase atleten en coaches", klinkt het.

"Zo niet, willen we deze kwestie doorschuiven naar het FIH Governance Panel voor een grondig onderzoek naar wat discriminatie is", besluit voorzitter Gyanendro Ningobam.

De FIH heeft alvast aangekondigd dat het gaat analyseren of de jaarlijkse verkiezing in de toekomst anders moet. "Eerlijk gezegd weet ik niet of hier sowieso een ideaal proces voor is", zegt directeur Thierry Weil van de FIH.

Volgens Weil komen de verrassende resultaten door het lage aantal stemmen vanuit de nationale bonden. Daarvan stemde maar ongeveer de helft.