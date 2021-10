Het mooiste moment: 3 hoogtepunten uit de Maaseik-carrière van Mathi Raedschelders

"Eigenlijk heb ik 35 jaar lang alleen maar gedaan wat ik graag deed. En ik ben blij dat mijn kindje in goede handen is. Je wil niet dat wat je 35 jaar lang opgebouwd hebt in een paar jaar zien verdwijnen."

"Het is nog niet afgelopen, want ik blijf in de Raad van Bestuur zetelen en ik zal naar de matchen blijven komen. Maar ik hoef niet meer op de eerste rij te staan nu."

In 1985 werd Mathi Raedschelders voorzitter van Maaseik, pas 35 jaar later zet hij een stapje opzij. Eigenlijk 36 jaar, maar door corona werd zijn afscheidsfeest uitgesteld.

1997: Maaseik bereikt de finale van de Champions League

Over de vraag wat het hoogtepunt is van de voorbije 35 jaar hoeft Mathi Raedschelders niet lang na te denken. "In 1997 spelen we de finale van de Champions League, nadat we in de halve finales topfavoriet Treviso hadden verslagen."

"Zou je je kunnen voorstellen dat een Belgische voetbalclub de finale van de Champions League bereikt? Wel, wij hebben dat gedaan. Dat was een feest zonder weerga en daar werd in heel Europa over gepraat. Dat was veruit het mooiste moment."