Formule 1-kalender telt volgend jaar recordaantal van 23 races

Ook dit jaar stonden er oorspronkelijk 23 races op het programma, maar door de coronapandemie werden verschillende Grote Prijzen geannuleerd of geherprogrammeerd. Er zullen er uiteindelijk 22 worden gereden.

China behoort volgend seizoen, omwille van coronagerelateerde redenen, niet tot de F1-kalender. Ook dit jaar viel de GP van Shanghai om die reden van de tabel. De Grote Prijs van België, in Spa-Francorchamps, staat op 28 augustus op het programma. Een week later trekt het circus naar het Nederlandse Zandvoort.

Momenteel is de Nederlander Max Verstappen de leider in de WK-tussenstand met 262,5 punten. Hij telt zes punten meer dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De volgende Grote Prijs wordt op 24 oktober verreden in Austin (Verenigde Staten).