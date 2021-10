Charles De Ketelaere bij de 20 finalisten voor Golden Boy 2021

Vorige maand werd al bekendgemaakt dat De Ketelaere, net als Rennes-winger Jeremy Doku, op de longlist van 40 namen stond. Nu prijkt De Ketelaere ook op de lijst van 20 finalisten, Doku valt af.

De Ketelaere brak twee seizoenen geleden door in het eerste elftal van Club Brugge. De polyvalente aanvaller groeide snel uit tot smaakmaker in Jan Breydel en schitterde ook al in de Champions League. Eerder deze maand veroverde hij ook zijn eerste cap bij de Rode Duivels, die hij meteen bekroonde met een goal.

Naast De Ketelaere prijken er nog heel wat toppers op de lijst, waaronder topfavoriet Pedri (Barcelona), Jude Bellingham (Dortmund), Jamal Musiala (Bayern München) of Florian Wirtz (Leverkusen).

De Golden Boy wordt al sinds 2003 toegekend. Vorig jaar won Dortmund-scherpschutter Erling Haaland de prijs. Vooralsnog staat er geen Belgische winnaar op de erelijst.