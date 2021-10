BK korte baan in Leuven wordt laatste act in zwemcarrière van Kimberly Buys

Dat Kimberly Buys ermee kapt, is geen verrassing. In juni liet ze al weten dat ze bezig was met haar afscheid, nadat ze er niet in geslaagd was om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. In Londen (2012) en Rio De Janeiro (2016) was ze er wel bij.

"De voorbije 16 jaar als internationaal zwemmer zijn voorbij gevlogen zonder dat ik het besefte. Nu sta ik voor het einde", schrijft Kimberly Buys op Instagram.



"Het BK in Leuven wordt mijn laatste wedstrijd. Ik hoop jullie daar te zien. Nog 4 weken!"



Buys, een specialiste van de vlinderslag, veroverde in haar lange carrière 2x zilver op het EK korte baan: in 2010 op de 200m wisselslag en in 2012 op de 100m vlinderslag. Drie jaar geleden pakte ze op het EK in groot bad in Glasgow ook brons op de 50m vlinderslag.



Momenteel heeft Buys 9 Belgische records in het zwemmen op haar naam staan. Vier in individuele nummers (100m en 200m rugslag en 50m en 100m vlinderslag) en 5 in verscheidene estafettenummers.