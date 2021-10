BEKIJK: Jan Breydel davert voor José Izquierdo: "Heel blij om terug te zijn"

"Izquierdo, Izquierdo!". Al in de 1e helft weergalmde de naam van de Colombiaanse winger al door Jan Breydel. En dan was "Joske" nog maar aan zijn opwarming bezig.



Uiteindelijk mocht Izquierdo ook in de 79e minuut invallen voor Noa Lang. Na de partij was de 29-jarige speler dan ook dolblij om zijn tweede hoofdstuk bij Club Brugge te kunnen beginnen. "Ik ben heel blij om terug te zijn", lachte hij zijn tanden bloot.

"Hier zijn met al die mensen die mijn naam roepen... Ik zei al dat dit mijn thuis is. Het is een heel emotioneel moment. De liefde die de supporters hebben voor mij is ongelooflijk. Ik apprecieer dat echt."



"We hebben goede fysio's. Ze hielpen me echt veel. Bedankt aan iedereen die me heeft omringd. Dit is ook voor hen, want ze hebben hard met me gewerkt."