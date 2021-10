AC Milan beloont Alexis Saelemaekers met contractverlenging

Saelemakers had nog een overeenkomst lopen bij de Rossoneri tot medio 2024. Hij tekent nu voor twee jaar bij. Saelemaekers is sinds zijn transfer van Anderlecht naar Milan eind januari 2020 een veelgebruikte pion door coach Stefano Pioli.

De 22-jarige Brusselaar kwam intussen al tot 64 officiële optredens voor Milan, waarin hij vier keer scoorde en tien assists gaf. Dit seizoen kwam hij negen keer in actie en was hij goed voor twee assists.

Milan huurde Saelemaekers in eerste instantie van Anderlecht. In de zomer van 2020 volgde een definitieve transfer. De buitenspeler werd in het najaar van 2020 ook voor het eerst Rode Duivel. Hij maakte zijn debuut in het 1-1-gelijkspel tegen Ivoorkust.

Intussen verzamelde Saelemaekers al vijf caps en maakte hij tegen Tsjechië (3-0-zege) vorige maand zijn eerste goal. Saelemaekers behoorde vorige week ook tot de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor de Final Four van de Nations League. In de troostfinale tegen Italië (2-1 nederlaag) speelde hij een uur mee.