Tour 2022 lijkt er één voor Deceuninck-Quick Step: "Jongens staan nu al te springen"

"Na 9 ritten zal al veel duidelijk zijn"

"Ik denk dat er na 9 ritten al heel veel duidelijk zal zijn. Ik vrees dat er al heel wat klassementsmannen van tussen zullen gevallen zijn tegen dan. Er zit heel veel gebald in die eerste week en pas daarna gaan we naar het normale ritme."

"Kasper Asgreen zegt nu al dat die een uitdaging zullen zijn met de smalle wegen en de wind. De streek rond Duinkerke kennen we en dan krijgen we een echte kasseienrit met 11 stroken in de laatste 80 kilometer. Dat is toch niet min."

Het parcours van de Tour 2022 is erg gevarieerd, maar toch herkenbaar. Dat vindt ook Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck-Quick Step. "Die eerste week wordt volgens mij heel indrukwekkend, te beginnen met de ritten in Denemarken."

"Twee sprinters is geen optie"

Veel sprintkansen zijn er volgend jaar niet, net één van de sterktes van Deceuninck-Quick Step. "Het kan in Denemarken alle kanten uit en in de tweede en derde week is het nooit eenvoudig om ritten richting een sprint te sturen", weet Steels. "Het zal in die eerste week moeten gebeuren en zelfs daar zijn niet veel kansen."

"Niet elke Tour moet uiteraard hetzelfde zijn. We gaan natuurlijk een sprinter meenemen, want we willen die kansen die er wel zijn ook benutten. Een rit winnen in de Tour blijft nog altijd een geweldige uitdaging. We gaan dus zeker een sprinter meenemen, maar het zal er één moeten zijn die top is vanaf de eerste dag."

Is het bij Deceuninck-Quick Step nu al duideljk wie volgend jaar de snelle man met dienst zal zijn: Fabio Jakobsen of Mark Cavendish (als die bij de ploeg blijft)? "Neen", zegt Steels. "We hebben al een meeting gehad, nu wachten we het parcours in detail af. We gaan sowieso met een ploeg naar de Tour die er het maximale kan uithalen. Twee sprinters meenemen, is geen optie."