Thibau Nys is succesvol geopereerd: "Ik hoop dit weekend al te fietsen"

Nys smakte in de WB-veldrit van Waterloo hard tegen de grond in de tweede ronde. Hij brak daarbij zijn linkersleutelbeen en werd vrijwel meteen overgevlogen naar België voor een operatie.

Dinsdag ging de 18-jarige Nys, Europees kampioen op de weg, onder het mes in Herentals. "Meteen na de landing in Brussel ben ik naar het AZ Herentals gegaan. Ik had geluk dat ik meteen op de operatietafel kon bij dokter Toon Claes", zegt Nys twee dagen later.

"De operatie is eigenlijk heel vlot verlopen. Ze hebben een plaatje aangebracht om het sleutelbeen te fixeren."

Hoe gaat het nu met Nys? "De eerste momenten na de operatie voelde ik me nog heel moe. Ik heb de afgelopen 48 uur veel geslapen. De eerste nacht heb ik in het ziekenhuis geslapen, twee dagen later voel ik al progressie."

"Ik kan ondertussen al meer bewegingen maken en de linkerarm voelt al flexibeler aan. Ik heb er goede hoop op dat ik dit weekend rustig op de rollen zal kunnen fietsen en stelselmatig kan opbouwen. We hebben met Toon Claes afgesproken om over twee weken een check-up te laten doen. Dan zullen we samen bekijken wanneer een comeback in het veld mogelijk wordt."