NBA-speler Kyrie Irving over niet-vaccinatie: "Doe wat beste is voor mezelf"

In de staat New York is vaccinatie verplicht voor profsporters bij indoorwedstrijden, maar Brooklyn-speler Kyrie Irving is een overtuigde antivaxer. Eerder deze week maakte zijn team bekend dat ze niet rekenen op Irving zolang hij niet gevaccineerd is of de maatregelen niet versoepelen.



"Ik besef wat de gevolgen zijn", liet Kyrie Irving weten in een livesessie op Instagram. "Ik doe gewoon wat het beste is voor mezelf. Als mensen me daarvoor willen veroordelen of demoniseren, dan doen ze dat maar."



Irving zal door de situatie meer dan 13 miljoen euro aan salaris mislopen. "En dan? Het draait niet altijd om geld", zegt Irving. "Het gaat erom dat je doet wat het beste is voor jezelf. Denken jullie dat ik dat geld echt wil verliezen?"



"Het gaat niet over de Nets, het gaat niet over de NBA, het gaat niet over politiek. Daar heeft het allemaal niks mee te maken. Het gaat om de vrijheid van zelf dingen te kunnen beslissen."



Irving benadrukte ook dat hij er niet aan denkt om te stoppen. "Ik ga nog niet met pensioen. Op deze manier wil ik niet stoppen met basketballen. Ik heb nog veel werk. Ik wil nog veel jongeren inspireren om beter te worden dan ik."