Mag Van Aert voor groen gaan in de Tour? "Als dat past in het grotere plaatje"

Met niet al te veel kansen voor de pure sprinters, een kasseirit en punchersritten lijkt het Tour-parcours gunstig voor de groene trui-kansen van Wout van Aert.

Hoe staan ze bij zijn team Jumbo-Visma tegenover mogelijke groene ambities van Wout van Aert?

"Als Wout zegt dat hij dit jaar voor groen wil gaan, dan zullen we kijken of en hoe we dat kunnen invullen", zegt ploegbaas Richard Plugge.

"Maar die beslissing moet nog genomen worden. We zijn nu bezig met de evaluatie van dit seizoen."

"Binnenkort beginnen we aan de individuele gesprekken met de renners, die dan hun wensen mogen uitspreken. Wil Wout wel voor de groene trui gaan? En past dat in het grotere plaatje? Daar zullen we het over hebben in die gesprekken."

Dat grotere plaatje is de Tour de France winnen. "Dat is het grote teamdoel", zegt Plugge. "We willen de gele trui in Parijs."