Hoogspanning op het Kiel: waarom Beerschot- en KVM-fans op gespannen voet leven

Cheque van 1.000 euro

Het is ironisch, maar niet meer dan toeval dat net in de weken voorafgaand aan het duel tussen Beerschot en KV Mechelen verhalen uit het voetbalschandaal en Dejan Veljkovic - ooit huismakelaar bij KV Mechelen - opnieuw in de media verschenen. Uitgerekend het voetbalschandaal is dé splijtzwam tussen beide clubs, want een historische spanning is er nauwelijks of niet. Er was vroeger wel wat "gezonde rivaliteit", omdat beide traditieclubs uit de provincie Antwerpen komen, horen we bij beide supporterclans. Dat de fans van Antwerp - de grote rivaal van Beerschot - in 2003 een cheque van 1.000 euro naar Mechelen brachten, toen KVM failliet dreigde te gaan en de fans van Antwerp en KV Mechelen daarna een tijdje goede banden onderhielden, speelde misschien ook een kleine rol. "Maar omdat de 2 clubs heel lang in verschillende reeksen hebben gespeeld, doofde de spanning weg", horen we bij een Beerschot-fan.

"Amateur"

En toen brak het jaar 2019 aan. Na de degradatie van KV Mechelen in de zomer van 2018 werd het in het volgende seizoen 2018-2019 snel duidelijk dat de promotiestrijd in 1B een strijd tussen Beerschot en KV Mechelen zou worden. En die strijd ging er bitsig aan toe. In januari 2019 deelden de trainers een eerste prik uit. KVM-trainer Wouter Vrancken liep weg van de persconferentie, nadat hij Beerschot "georkestreerde destabilisatiepogingen in de media" had verweten. Beerschot-trainer Stijn Vreven antwoordde met "Amateur".

Escalatie na promotiefinale en voetbalschandaal

In die gespannen sfeer moesten enkele maanden later twee promotiematchen gespeeld worden door beide clubs. De heenmatch op het Kiel eindigde op 0-0, waarna de terugmatch een thriller werd. In de 88e minuut schoot Clément Tainmont de Mechelaars na een seizoen 1B opnieuw naar 1A. Een nederlaag die bijzonder zuur smaakte voor de Beerschot-fans, omdat ze voor het tweede jaar op een rij de promotie naar 1A op het nippertje misten. De bom die de contacten tussen beide clubs echt versplinterde, volgde 7 maanden later na het uitbreken van het omkoopschandaal (waarmee KVM in 2018 had geprobeerd degradatie naar 1B te vermijden). Veel Beerschot-fans hebben het gevoel dat KVM niet voldoende werd gestraft en dat "ze het lievelingetje van het Belgische voetbal zijn met hun goede contacten". Onder KVM-fans worden vooral de insinuaties en uitspraken in de pers van het bestuur en de advocaten van Beerschot als erg kwalijk gezien.

Vooral eigen bestuur in het vizier