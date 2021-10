Gek, geniaal én genereus: NBA-speler Kyrie Irving gaf al fortuin aan goede doelen

NBA-speler Kyrie Irving wil zich niet laten vaccineren en is daardoor op non-actief gezet door zijn team, de Brooklyn Nets. Het is de zoveelste frats van de 29-jarige Irving, die briljant is als basketballer, maar onpeilbaar naast het veld. En toch met een groot hart voor de gemeenschap. "Iedereen erkent zijn genialiteit op het veld, maar hij doet ook vaak de wenkbrauwen fronsen", vat NBA-kenner Dennis Xhaët samen.

Het nieuwe NBA-seizoen staat voor de deur en de speler die de voorbije dagen en weken het meest in de schijnwerpers stond, is er eentje die tot nader order niet zal spelen: Kyrie Irving.



De 29-jarige spelverdeler van de Brooklyn Nets is een van de beste dribbelaars in de geschiedenis van de NBA, maar is mede door zijn uitgesproken meningen ook een van de meest polariserende figuren in het Amerikaanse basketbal.



Zo geniaal als hij op het veld is, zo gek is hij vaak ernaast. Zo deed hij enkele jaren geleden wenkbrauwen fronsen door te stellen dat de aarde vlak is, een uitspraak waar hij zich later voor excuseerde.



Onlangs likete hij op Instagram een post van een complotdenker die gelooft dat geheime genootschappen het vaccin gebruiken om zwarte mensen te verbinden met een centrale computer voor een plan van Satan.



Momenteel heeft hij zichzelf buitenspel gezet in de NBA omdat hij zich niet wil laten vaccineren. "Ik doe wat het beste is voor mezelf", luidt het simpelweg.

De andere kant van "Uncle Drew"

Kyrie Irving, die na een reclamespot voor een frisdrankmerk de bijnaam Uncle Drew kreeg, heeft al heel wat fratsen op zijn naam, maar de eigenzinnige basketballer heeft ook een filantropische kant.



De voorbije jaren heeft hij een groot deel van zijn riante salaris gebruikt voor goede doelen, vaak via zijn KAI Family Foundation. Zo schonk hij al tonnen etenswaren aan voedselbanken.



Vorig schooljaar betaalde hij het schoolgeld van meer dan 100 studenten uit kansarme gezinnen. Negen studenten van de Lincoln University behaalden hun diploma met de financiële steun van Irving.



Irving bezoekt ook nog vaak zijn oude school in New Jersey, die op kosten van de NBA-speler gerenoveerd werd en een nieuwe sportzaal kreeg.

Een dorp in Pakistan kreeg dankzij Irving toegang tot zuiver water. Daarnaast zorgde zijn stichting ook voor elektriciteit en verkoeling in de bloedhete regio.



"En hij zet zich ook heel erg in voor Native Americans, omdat hij zelf ook die roots heeft", weet NBA-kenner Dennis Xhaët.

Kyrie Irving als BLM-activist

Ook in het Black Lives Matter-verhaal liet Kyrie Irving zijn stem horen. Hij stapte mee in BLM-demonstraties en kocht een huis voor de nabestaanden van George Floyd, die om het leven kwam door politiegeweld.



Tijdens de coronapiek in de VS stopte hij ook meer dan 1 miljoen euro in een fonds voor WNBA-speelsters die ervoor kozen om niet te spelen tijdens de pandemie.

Garantie op chaos en drama: "Maar uniek als speler"

Kyrie Irving heeft ook de naam om een splijtzwam te zijn in de kleedkamer. Bij zijn vorige clubs Cleveland en Boston maakte hij zichzelf onmogelijk, al nuanceert Dennis Xhaët die negatieve perceptie.



"Van buitenaf is het altijd moeilijk in te schatten hoe een kleedkamer functioneert. Dat weet je eigenlijk niet. In Boston hebben de fans vooral problemen met hem, want door de spelers wordt hij daar wel nog altijd goed onthaald. Dat zegt toch ook wel iets."



"Daarvoor in Cleveland zat hij door de terugkeer van LeBron James plots in een heel andere situatie, werd hij de tweede optie, terwijl hij zelf andere plannen had. Daarom is hij daar weggegaan."

Iedereen erkent zijn genialiteit op het veld, maar hij doet ook vaak de wenkbrauwen fronsen. Dennis Xhaët over Kyrie Irving

Bij zijn huidige team Brooklyn kwam Kyrie Irving ook al eens 2 weken niet opdagen, terwijl niemand hem kon bereiken. "Als hij er is, is hij van goudwaarde. Maar op die manier verdwijnen, dat past niet in een ploegsport, op eender welk niveau."



"Op die manier zorgt hij voor chaos en drama. En dat is dubbel, want iedereen erkent zijn genialiteit op het veld en weet ook wat hij allemaal doet qua goede doelen, maar hij doet anderzijds ook vaak de wenkbrauwen fronsen. Ik heb er zelf ook geen verklaring voor."



"Maar Irving blijft wel een unieke speler. Persoonlijk heb ik nooit een speler live aan het werk gezien die me zo kon betoveren door zijn manier van spelen. Esthetisch is het zó mooi wat hij allemaal doet. Hij heeft zoveel variatie in zijn manieren van scoren. Op dat vlak komt niemand in zijn buurt."