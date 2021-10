13-jarig fenomeen bij AC Milan: toptalent scoorde 483 goals in 87 matchen

Een virale tweet van een Italiaanse jeugdscout doet de naam van Francesco Camarda op heel wat voetbalsites opduiken.



De tiener van AC Milan scoorde in de laatste drie volledige seizoenen maar liefst 483 keer in 87 duels. Vorig jaar was er door corona geen jeugdvoetbal in Italië en ook van deze jaargang zijn nog geen cijfers bekend.

Uiteraard gaat het máár om jeugdvoetbal, maar door de ongeziene cijfers is het duidelijk dat Camarda iemand is om in de gaten te houden. De Italiaanse tiener scoorde zelfs vaak in hogere leeftijdscategorieën.

De spits wordt ook al gesponsord door Adidas en pronkt al op foto's met Zlatan Ibrahimovic.



Wie van de twee zou het kiekje gevraagd hebben?