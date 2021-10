1 miljard (!) dollar: het torenhoge prijskaartje waardoor FIFA wellicht een nieuwe naam krijgt

EA Sports FC., dat is de naam waarmee EA binnenkort de markt op zou gaan. En dat zou best al eens snel kunnen. De voorlopige streefdatum is het WK in Qatar volgend jaar. Daarmee zou een einde komen aan een 10-jarige overeenkomst voor het gebruik van FIFA-naam en FIFA-branding.

“Wanneer we naar de toekomst kijken, lijkt een nieuwe naam voor onze voetbalgame een goed idee,” vertelde de manager van EA Sports eerder deze week. Nu is ook duidelijk waarom precies. Volgens de New York Times zou de kostprijs van een nieuwe licentie torenhoog zijn. Het zou gaan om 1 miljard dollar voor een licentie van 4 jaar. Daarnaast zouden er ook limieten zitten op de inkomsten die EA kan halen naast de spelverkoop.

Vanuit het standpunt van EA zou de nieuwe stap trouwens niet onlogisch zijn, aangezien de spelontwikkelaar al plannen heeft om volgend jaar EA Sports College Football en EA Sports PGA Tour uit te brengen. De nieuwe naam ligt daarmee perfect in lijn.

Spelers en clubs in het spel hoeven niet te vrezen voor hun bestaan. Daarvoor heeft EA een deal met de FIFPRO, dat is de organisatie die de belangen van de profspelers behartigt.