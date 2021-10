"LA Lakers zijn niet te oud, maar missen wel balans om voor de titel te gaan"

Komende nacht gaat het nieuwe NBA-seizoen van start. Sporza blikt vooruit met basketbalcommentator en NBA-kenner Dennis Xhaët, die per Conference duiding geeft bij 5 stellingen. In de tweede preview richten we de blik op de Western Conference.

Vijf stellingen voor Dennis Xhaët:

Utah wordt opnieuw de nummer 1 van het reguliere seizoen.



De Phoenix Suns hebben vorig seizoen hun kans gemist.



Met een fitte Klay Thompson wordt Golden State opnieuw titelkandidaat.



Luka Doncic wordt de MVP van het reguliere seizoen.



De LA Lakers zijn te oud om kampioen te worden.

1. Utah wordt opnieuw de nummer 1 van het reguliere seizoen

Vorig seizoen sloot Utah het reguliere seizoen af als de nummer 1 om vervolgens roemloos onderuit te gaan in de play-offs. Eindigt de ploeg uit Salt Lake City dit seizoen opnieuw bovenaan? Dennis Xhaët meent van wel.



"Ik ben het hiermee eens", zegt hij over onze eerste stelling. "Vorig seizoen hebben ze teleurgesteld in de play-offs. Maar ik denk dat ze bij Utah wel beseffen dat het nu moet gebeuren."



"Rudy Gobert heeft een monstercontract gekregen, maar die is al 29. Mike Conley begint ook al aan zijn 15e NBA-seizoen en heeft al wat fysieke ongemakken gehad."

Tot nu toe is Utah altijd door het ijs gezakt in de play-offs, maar in het reguliere seizoen verwacht ik ze zeker weer bovenaan. Dennis Xhaët

"Utah is een ervaren ploeg met een heel goeie coach en een duidelijk systeem, met Donovan Mitchell als de superster van de ploeg. Hij heeft vorig jaar alweer een stap vooruitgezet."



"Dwyane Wade is daar ook mede-eigenaar geworden, iemand waar Mitchell heel erg naar opkijkt. Ik denk dat de invloed van Wade op de spelers groter zal zijn dan bij andere clubeigenaars."



"Utah is al jaren een van de beste defensieve ploegen in de NBA. Door die uitschakeling vorig jaar in de play-offs zullen ze misschien ook extra geprikkeld zijn. Tot nu toe zijn ze altijd door het ijs gezakt in de play-offs, maar in het reguliere seizoen verwacht ik ze zeker weer bovenaan."

2. De Phoenix Suns hebben vorig seizoen hun kans gemist

De Phoenix Suns schopten het vorig seizoen tot in de NBA-finale, waarin ze het onderspit moesten delven tegen de Milwaukee Bucks. Kans verkeken?



"Ik ben het ermee eens dat het de kans van hun leven was om de titel te pakken, maar het was niet hun enige kans", denkt Dennis Xhaët.

Het was de kans van hun leven om de titel te pakken, maar het was niet hun enige kans. Dennis Xhaët

"Phoenix heeft nog genoeg kwaliteiten in zijn ploeg. Devin Booker heeft een jaartje ervaring extra nu, aan de zijde van de ervaren Chris Paul. Jongens als Booker en Deandre Ayton nemen alles wat Paul hen zegt op als een spons."



"Ik zie Phoenix wel opnieuw meedoen voor de prijzen in het Westen. Of ze weer zo succesvol zullen zijn, zal ook afhangen van tegen wie ze uitkomen in de play-offs. In het reguliere seizoen reken ik ze zeker bij de top 3 à 4."

3. Met een fitte Klay Thompson wordt Golden State weer titelkandidaat

De Golden State Warriors zijn de NBA-kampioen van 2015, 2017 en 2018. Kunnen ze opnieuw meedingen naar de titel wanneer shooting guard Klay Thompson na twee zware blessures zijn rentree maakt en weer helemaal fit blijkt?



"Dan zijn ze een outsider", meent Dennis Xhäet, die wel meteen enkele kanttekeningen plaatst. "Hoe zal Thompson terugkomen? En wanneer? Dat zal al zeker niet voor Kerstmis zijn. Hij speelt op dit moment nog altijd geen 5 tegen 5."



"Laat ons ook niet vergeten dat hij terugkomt van de twee zwaarste blessures die je als basketballer kunt hebben: een gescheurde kruisband en een gescheurde achillespees. Ik wil dus nog zien welke Klay Thompson we zullen terugkrijgen."



Laat ons ook niet vergeten dat Klay Thompson terugkomt van de twee zwaarste blessures: een gescheurde kruisband en een gescheurde achillespees. Dennis Xhaët

"Ik vraag me ook af wat de Warriors gaan doen met hun jonge gasten, zoals James Wiseman, Jonathan Kuminga of Moses Moody. Gaan ze die wel goed in de ploeg kunnen krijgen? Ik vraag me af of ze daar evenwicht in zullen vinden."



"Het is dus meer dan enkel Klay Thompson die terugkomt en dan zijn de Warriors weer titelkandidaat. De jonge spelers zullen daarvoor ook een grote rol moeten spelen. En vooral ook hoe ze het zullen opvangen tot Thompson terug is. Dat zijn belangrijke vraagtekens."



4. Luka Doncic wordt de MVP van het reguliere seizoen

Dennis Xhaët steekt zijn bewondering voor Luka Doncic niet onder stoelen of banken. Toch zorgt hij voor de nodige nuance bij onze 4e stelling.



"Luka Doncic is de grote topfavoriet voor de MVP-trofee, daar bestaat geen twijfel over. Als je met andere supersterren speelt, zoals bijvoorbeeld Kevin Durant met James Harden of LeBron James met Anthony Davis, dat verandert het een beetje", weet Xhaët.



"Maar we mogen ook Giannis Antetokounmpo niet vergeten. Die was al MVP in 2019 en 2020, maar de stemmers waren hem misschien een beetje moe vorig seizoen. In de play-offs heeft hij alle twijfelaars de mond gesnoerd en getoond wat hij allemaal kan. Dat verandert heel veel aan de perceptie. Dus ik sluit het niet uit dat hij kanshebber is op de MVP-trofee."



Luka Doncic is de topfavoriet en oogt echt scherp en klaar, maar de vraag is hoe zijn ploeg het zal doen. Dennis Xhaët

"Doncic was vorig jaar al de grote favoriet en zal dat nu nog meer zijn na wat hij getoond heeft op de Olympische Spelen, waar hij Slovenië op zijn eentje bijna naar de finale bracht. Hij was geniaal."



"Doncic oogt ook echt scherp en lijkt er klaar voor, maar de vraag is hoe zijn ploeg het zal doen. Je kunt moeilijk iemand MVP maken die met zijn ploeg pakweg 7e wordt. Ik ben ook nog altijd niet overtuigd van Jason Kidd als coach. Daar zal ook heel veel van afhangen."



"Hij is ook de absolute ster van zijn ploeg en als Dallas het goed doet, zal het ook dankzij Doncic zijn. Dat zijn alle ingrediënten om MVP te worden, al mogen we natuurlijk ook Nikola Jokic - de MVP van vorig seizoen - niet vergeten. Jokic zal bij Denver alles alleen moeten doen zolang Jamal Murray geblesseerd is. Als hij nog eens zo’n seizoen draait, zou ik niet weten waarom hij geen kanshebber kan zijn."



5. De LA Lakers zijn te oud om kampioen te worden

Extreme makeover, LA Lakers edition. Dat is de samenvatting van de Lakers deze zomer. Drie spelers bleven over: LeBron James, Anthony Davis en Talen Horton-Tucker. In de plaats kwamen heel wat veteranen, onder meer Russell Westbrook en Carmelo Anthony. Gemiddelde leeftijd van het team: bijna 31, de oudste ploeg in de NBA.



"Ze zijn niet te oud om kampioen te worden, maar in mijn ogen is de ploeg gewoon niet gebalanceerd genoeg", meent Dennis Xhaët.



"Leeftijd maakt volgens mij weinig uit. Spelers verzorgen zich tegenwoordig heel goed, kijk maar naar LeBron James. Die wordt 37, maar is eigenlijk een atleet van 32."



Ze zijn niet te oud om kampioen te worden, maar in mijn ogen is de ploeg gewoon niet gebalanceerd genoeg. Dennis Xhaët

"Leeftijd kan wel een rol spelen qua blessures. James heeft de voorbije seizoen wel blessures gehad, terwijl hij vroeger Ironman was. Anthony Davis valt wel bijna elk jaar uit. Hoe lang zal die fit kunnen blijven?"



"Toch vraag ik me vooral af hoe ze de balans gaan vinden in die ploeg, nu ook Russell Westbrook erbij is gekomen. Die wil altijd de bal hebben en beweegt amper als hij de bal niet heeft. En bij de Lakers is het LeBron James die de bal in zijn handen zal hebben. Dat wil ik allemaal nog zien."



"De Lakers hebben veel te weinig vuurkracht rond James om in de play-offs echt voor de titel te gaan. Daarvoor missen ze evenwicht."