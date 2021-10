"Hermans kan zich meten met Van Aert en Van der Poel, maar niet elke keer"

Quinten Hermans maakte gisteren in de VS indruk met een knappe solo in de Wereldbeker van Fayetteville. "Ik ben ervan overtuigd dat Quinten meer kan bereiken op de weg dan in het veld. Maar hij crost graag en we willen hem niet weghalen uit het veld", zegt zijn trainer Frederik Veuchelen.

Veuchelen: "Goede seizoensstart was gepland"

Op zijn 26e lijkt Quinten Hermans (Tormans) in het veld sterker dan ooit. In de 3 afgewerkte klassementscrossen prijkte hij dit seizoen telkens op het podium, met winst in de Wereldbeker van Fayetteville gisteren als kers op de taart. Hoe komt het dat Hermans zo'n grote stap heeft gezet? Tot waar reiken zijn mogelijkheden? En wat met zijn ambities op de weg?



Sporza had een gesprek met Frederik Veuchelen, de trainer van Hermans. "Verrast ben ik niet dat Quinten momenteel zo goed is. Hij heeft een heel goede wegcampagne achter de rug en die hebben we doorgetrokken met een hoogtestage met de crossploeg in Livigno." "Ik wist dat er voor Quinten een goede kans was om te scoren, zeker omdat Van Aert, Van der Poel en Pidcock pas later het veld induiken. Het was een bewuste keuze om zo goed mogelijk aan het veldritseizoen te beginnen", zegt Veuchelen.

Na zijn val in de Dauphiné van 2020 moest Hermans lang terugvechten om weer op niveau te komen. Nu is hij mentaal en fysiek een pak sterker. Frederik Veuchelen, trainer van Quinten Hermans

Hermans komt van ver. Vorig seizoen worstelde hij een hele crosswinter met zichzelf na een zware val in de Dauphiné de zomer voordien. In die Dauphiné was Hermans ten val gekomen in de kopgroep. Na een operatie aan een hematoom in zijn arm traden er complicaties op. Hermans stond 5 weken aan de kant, begon met een trainingsachterstand aan het veldritseizoen en stond nooit fris aan de start van een cross omdat hij extra hard trainde tijdens de week. "Quinten heeft toen door een fysieke en mentale achterstand lang moeten terugvechten om weer op niveau te komen", zegt Veuchelen. "Nu is Quinten zowel mentaal en fysiek een pak sterker."

"Van Aert, Pidcock en Van der Poel hebben meer vermogen en grotere motor"

Volgens Veuchelen is er zeker nog groeimarge bij Hermans. "Zijn progressie is geleidelijk gekomen. Door nog iets meer trainingsarbeid te kunnen verwerken in de toekomst, kan hij nog enkele procenten beter worden." "Als de omstandigheden en de conditie goed zijn, zal Quinten zich kunnen meten met Van Aert, Pidcock en Van der Poel. Maar niet elke keer. Zij hebben nog iets meer vermogen en een iets grotere motor." "Het leveren van piekvermogens, dat kan Quinten ook. Maar die lang aanhouden en dat doen in vermoeidheid, daar zit het verschil nog. Dat zijn voor een groot stuk aangeboren talenten, dus het is moeilijk om die kloof met de wereldtoppers helemaal te dichten."

"Quinten wil ook ontdekken wat hij kan op de weg"

Tot wat is Hermans dit seizoen nog allemaal in staat? "In het veld is de ambitie sowieso om met jongens als Iserbyt, Aerts en Vanthourenhout te strijden." "Met het vertrouwen dat hij gisteren heeft opgedaan zal hij nu ook wel beseffen dat hij ze op een goede dag allemaal op een grote achterstand heeft kunnen rijden. Hij zal dus mikken op nog meer zeges in Wereldbekercrossen en Superprestige-manches." Na zijn zege op het WK-parcours gisteren droomt Hermans misschien ook van een glansprestatie op het WK zelf? "Ik vind zeker dat Quinten moet proberen om te pieken naar het WK. Dat lijkt me een gezonde ambitie. Al weten we nog niet wie zal meedoen." "Ik sta daar natuurlijk niet alleen in, dus we gaan met Quinten en de ploeg nog eens samenzitten."

Quinten zal nu mikken op meer zeges in Wereldbekercrossen en Superprestige-manches Frederik Veuchelen

Veuchelen ziet voor Hermans ook een mooie toekomst op de weg. "Ik ben ervan overtuigd dat hij meer kan bereiken op de weg dan in het veld, maar ik wil hem zeker niet overtuigen om uit het veld weg te blijven." "Quinten vindt veldrijden belangrijk en doet het graag. Met het potentieel dat hij heeft, is er sowieso in het veld en op de weg veel mogelijk." "Quinten heeft ook wel de ambitie om eens de Tour te rijden. Dit jaar heeft hij voor het eerst een grote ronde gereden met de Giro. Hij wil de komende jaren ontdekken wat hij allemaal kan op de weg."