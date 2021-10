"Als de Brooklyn Nets volledig zijn, zijn ze op papier onverslaanbaar"

In de nacht van dinsdag op woensdag gaat het nieuwe NBA-seizoen van start. Sporza blikt vooruit met basketbalcommentator en NBA-kenner Dennis Xhaët, die per Conference duiding geeft bij 5 stellingen. In de eerste preview richten we de blik op de Eastern Conference.

Vijf stellingen voor Dennis Xhaët:

Brooklyn heeft Kyrie Irving niet nodig om kampioen te worden.



Milwaukee is geen favoriet om zichzelf op te volgen.



Atlanta en Miami zijn gevaarlijke outsiders.



De Chicago Bulls worden de verrassing in het Oosten.



De Eastern Conference is voor het eerst sinds jaren sterker dan de Western Conference.

1. Brooklyn heeft Kyrie Irving niet nodig om kampioen te worden

De Brooklyn Nets rekenen voorlopig niet op Kyrie Irving. De spelverdeler wil zich niet laten vaccineren en heeft zichzelf daardoor buitenspel gezet. Maar zijn de Nets ook zonder Irving misschien niet sterk genoeg om een gooi te doen naar de titel?



"Een heel moeilijke om op te antwoorden", zegt Dennis Xhaët over onze eerste stelling. "Op zich zou ik zeggen dat ze hem wel nodig hebben, omdat er veel ongelooflijk sterke teams zijn in de NBA. De Nets hebben met Kevin Durant, James Harden en Kyrie Irving drie supersterren en je weet nooit wat er met die andere jongens kan gebeuren."



"Bovendien maakt Kyrie Irving die ploeg ook ongelooflijk veel sterker. Als die drie samen spelen, beschikken de Nets over een ongeziene vuurkracht. Dat is eigenlijk buitenaards. Wat moet je daartegen doen als tegenstander? Je kunt hen gewoon niet afstoppen."



Als je me echt voor het blok zet, zeg ik: ja, ook zonder Irving kunnen de Nets kampioen worden. Dennis Xhaët

"Langs de andere kant: zonder Irving hebben ze vorig jaar in de play-offs ook wel bijna de uiteindelijke kampioen verslagen, met een halve James Harden. Dus als je me echt voor het blok zou zetten, zeg ik: ja, ook zonder Kyrie Irving kunnen de Nets kampioen worden."



"Als ze volledig zijn, zijn ze op papier onverslaanbaar. Het is de meest uitgebalanceerde ploeg, met de meeste vuurkracht en de meeste kwaliteit. Als je voor de start van de NBA sterren zou uitdelen zoals in het wielrennen, dan kun je die 3 sterren eigenlijk alleen maar aan de Brooklyn Nets geven."

2. Milwaukee is geen favoriet om zichzelf op te volgen

"De perceptie zegt dat Milwaukee geen favoriet is en dat maakt hen eigenlijk net een grotere favoriet", vindt Dennis Xhaët over de regerende kampioen.



"Milwaukee is de kampioen, maar omdat Brooklyn zo sterk is en de LA Lakers zoveel transfers gedaan hebben, blijven de Bucks een klein beetje onder de radar."



"Deze situatie is een enorm groot voordeel voor Milwaukee, dat zonder druk zal kunnen spelen. Dat is een droom voor een ploeg die net kampioen geworden is."



Volgens de perceptie zijn de Bucks geen grote favoriet, maar het is zeker een ploeg om in de gaten te houden. Dennis Xhaët

"Er wordt niet heel veel van de Bucks verwacht. Volgens de perceptie zijn de Bucks geen grote favoriet, maar het is zeker een ploeg om in de gaten te houden."



"Als Brooklyn 1A is in de Eastern Conference, dan zijn de Bucks 1B. Je mag die ploeg echt niet onderschatten. Dat ze vorig jaar de titel gewonnen hebben, maakt heel veel verschil voor die ploeg."

3. Atlanta en Miami zijn gevaarlijke outsiders

Brooklyn en Milwaukee zijn de favorieten in de Eastern Conference, maar ploegen als Miami of Atlanta liggen op de loer. Kunnen zij voor een verrassing zorgen?



"Ik geloof niet dat Miami bij de beste 3 ploegen van het Oosten zal zijn in het reguliere seizoen. Maar in de play-offs is Miami een levensgevaarlijke klant", meent Dennis Xhaët.



"Ik zou er niet van schrikken mocht Miami voor een paar stunts zorgen en uiteindelijk meestrijden voor een plaats in de NBA Finals. Ze hebben enorm veel kwaliteiten, een goeie cultuur en Erik Spoelstra is misschien wel de beste coach in de NBA op dit moment."

Ik zou er niet van schrikken mocht Miami voor een paar stunts zorgen en uiteindelijk meestrijden voor een plaats in de NBA Finals. Dennis Xhaët

"Atlanta was vorig seizoen de verrassing in de play-offs, toen ze de Conference Finals haalden in het Oosten. Ik verwacht dat ze op dat elan zullen doorgaan."



"Trae Young is beter gebleken dat veel mensen dachten en is ook een jaartje ouder geworden en bovendien hebben de Hawks een waanzinnig brede kern, met allemaal kwaliteitsspelers. Ze hebben een goeie mix tussen jongeren en ervaren spelers."

4. De Chicago Bulls worden de verrassing in het Oosten

De Chicago Bulls plukten vorig seizoen al All-Star Nikola Vucevic weg bij Orlando Magic. In de zomer mochten heel wat namen opkrassen, onder meer Lonzo Ball, Alex Caruso en DeMar DeRozan kwamen in de plaats. Olympisch kampioen Zach LaVine bleef ook aan boord.



Toch is Dennis Xhaët niet overtuigd van het potentieel van de zesvoudige NBA-kampioen. "Nee, daar geloof ik totaal niet in", zegt hij over onze 4e stelling.



Het wordt een heel interessante ploeg om naar te kijken, maar ze kunnen niet verdedigen. Dennis Xhaët

"Het wordt een heel toffe ploeg om naar te kijken, maar ze hebben drie spelers - DeRozan, LaVine en Vucevic - die het altijd gewend zijn geweest om de eerste optie te zijn van hun ploeg. Ik heb geen idee hoe ze daar evenwicht in zullen vinden."



"Ik geloof wel nog altijd in Lonzo Ball, die onbaatzuchtig is en een ploeg echt wel kan leiden. Offensief zal het een heel interessante ploeg worden. Maar ze kunnen niet verdedigen. En “defense wins championships”."

5. De Eastern Conference is voor het eerst sinds jaren sterker dan de Western Conference

De Western Conference was jaren de dominante van de twee, maar de jongste jaren lijkt het Oosten een inhaalbeweging gemaakt te hebben. Is de Eastern Conference het Westen misschien wel voorbijgesneld?



"Misschien wel, zeker door de blessures die er nog zijn in het Westen, met Jamal Murray (Denver) en Kawhi Leonard (LA Clippers). Er is in elk geval opnieuw wat meer evenwicht. Het verschil tussen het Oosten en het Westen is wel heel klein", aldus Dennis Xhaët.