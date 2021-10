Welsh international David Brooks heeft kanker: "Overtuigd dat ik zal herstellen"

Op het afgelopen EK was David Brooks nog actief voor Wales, waarvoor hij in 3 matchen in actie kwam. In het dagelijkse leven verdient de middenvelder de kost bij Bournemouth, vroeger in de Premier League, nu in het Championship.

Maar nu is Brooks verplicht de pauzeknop van zijn voetbalcarrière in te drukken. "Ze hebben Fase II Hodgkin Lymfoom vastgesteld (waarbij kanker zorgt voor een vergroting van de lymfeklieren). Volgende week begin ik al aan de behandeling."

"Dit is een enorm schock voor mezelf en mijn familie, maar de prognoses zijn positief en ik ben dan ook overtuigd dat ik volledig zal herstellen en snel weer zal kunnen spelen. Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien."