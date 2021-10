Viervoudig wereldkampioen John Higgins verspert Luca Brecel de weg in Noord-Ierland

John Higgins is op zijn 46e nog altijd een van de topspelers op het circuit. Zijn 4 wereldtitels dateren dan wel al van een tijdje geleden, in 2017, 2018 en 2019 haalde hij toch telkens nog de finale op het WK.

Het was die ervaring die hij ten volle kon uitbuiten tegen Brecel, die in de eerste twee frames lijdzaam moest toekijken hoe Higgins met breaks van 113 en 105 uit de startblokken schoot.

Een meer tactisch 3e frame zou achteraf misschien wel cruciaal zijn. Brecel had kansen op de winst, maar verloor toch met 75-61. Met winst in de volgende 2 frames leek een comeback tot de mogelijkheden te behoren, maar in het laatste frame snoerde Higgins de Belg de mond met een century van 121.