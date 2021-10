Sven Nys stelt WK-parcours in Fayetteville voor: "Rondrijden in computerspelletje"

Vanavond wordt in Fayetteville de tweede wereldbekermanche van het seizoen gereden. Er wordt met meer dan gewone interesse uitgekeken naar het parcours in de VS, want Fayetteville is in januari ook het toneel van de wereldtitelstrijd. Sven Nys neemt ons al even mee over de omloop. "Zoals het er nu bij ligt, is het een Van Aert-parcours."

Het plannetje uit de technische gids:

"Eén lange afdaling, één lange klim"

Fayetteville in de staat Arkansas wordt het tweede Amerikaanse WK, na Louisville in 2013. Daar pakte Sven Nys toen zijn tweede wereldtitel. De huidige teammanager van Baloise Trek Lions fietste voor ons al eens over het parcours in het Centennial Park. Dat is 3,2 km lang en overwint elke ronde 45 hoogtemeters. "Het parcours zoals het nu is uitgetekend is met niets te vergelijken. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het lijkt alsof je in een computerspelletje aan het rondfietsen bent. Het is artificieel aangelegd, er zijn gigantisch veel investeringen gedaan om dit tot een crossparcours te ontplooien. Ik laat mij vertellen dat het om 5 miljoen dollar gaat." "Zo hebben ze over het hele parcours grasmatten gelegd om de rotsachtige ondergrond te proberen vermijden." Wat valt hem nog meer op? "Na de start is er één lange afdaling, waar het slingeren, keren en draaien is door het bos. Je kan daar met een gigantische snelheid naar beneden om dan uiteindelijk één lange klim te hebben." Daarbij zijn er percentages tot 17 procent. "Je komt boven op het plateau uit, waar je dan wat blijft rondfietsen. Je passeert een eerste keer de materiaalpost en wat verder een trap van 39 treden. Daar is het recht naar beneden, daarna nog een lus door de materiaalpost, nog een paar bochten en rechttoe rechtaan naar de finish." "Zoals het parcours er nu bij ligt en met de droge omstandigheden zal er niks uit elkaar gereden worden en zullen de beteren overblijven op de laatste klim. Dat gevoel leeft nu bij mij." Maar het parcours nu is niet identiek aan dat van het WK, laat Nys verstaan: "Er zullen nog wat kleine wijzigingen gebeuren om het iets zwaarder te maken. En ze zullen natuurlijk ook lessen trekken uit de cross van deze week." (lees voort onder video's)

Bekijk de beklimming van de trap:

Bekijk de afdaling:

Bekijk het draaien en keren:

"Leunt dichtst aan bij Tabor, maar dan ook weer niet"

De omloop in Fayetteville is met geen omloop in België te vergelijken. "Wat er nog het dichtst bij aanleunt, is Tabor (in Tsjechië, red). Maar dan nog ligt het er heel ver vandaan." "Het is heel snel. Het is voor de mannen met macht om te proberen het verschil te maken. Maar dat zal niet evident zijn. Ik denk dat er altijd een spurt met een selecte groep zal zijn. Een solo zie ik niet snel gebeuren." "Natuurlijk hangt alles af van de weersomstandigheden. Ze geven voor woensdag wat stormweer en dan krijg je een totaal ander beeld van deze ondergrond. Dat moeten we nog even afwachten." Nys vindt het een mooi parcours en kijkt nu al uit naar het WK: "Absoluut. Fayetteville is een studentenstad. Het leeft hier. Qua weersomstandigheden kan het hier ook alle kanten uit: het kan sneeuwen, vriezen, regen, heel droog zijn."



"Als ik zie hoe de organisatie zich inzet om er iets moois van te maken: kosten, noch moeite en zeker geen geld zijn gespaard om er een fantastisch evenement van te maken." "Ik heb de ervaring van Louisville 2013. Dat was heel fijn. Een supporter supportert hier voor iedereen, van de eerste tot de laatste renner. Die ambiance vind je nergens anders. Ik ben ervan overtuigd dat we hier in januari een massa mensen gaan krijgen."

"Zoals het nu is, is het een Van Aert-parcours"

Nys doet een poging om namen te kleven op het parcours: "Zoals het er nu bij ligt, is dat puur een Wout van Aert-parcours. Op de macht, op vermogen, met een lange klim. Ook iemand als Tom Pidcock zie ik hier goed tot zijn recht komen."



"Het is niet kort keren en draaien, het is totaal niet explosief. Het gaat om de lange inspanning die je 40 tot 50 seconden moet kunnen doortrekken."



Wat met Mathieu van der Poel? "Die kan natuurlijk overal zijn streng trekken, maar ik denk dat hij liever heeft dat het wat technischer is, dat er acrobatentoeren bij te pas komen."

Mathieu van der Poel heeft het liever wat technischer. Sven Nys

Parcoursvoorstelling WK 2022:

