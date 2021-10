Hernan Crespo zingt het geen jaar uit als coach van Sao Paulo

Hernan Crespo, ex-spits van onder meer Parma, Milan en Chelsea, baarde in januari opzien toen hij met de kleine Argentijnse club Defensa y Justicia een historische zege wist te boeken in de Copa Sudamericana (zeg maar de Zuid-Amerikaanse Europa League).

Hiermee kwam Crespo in het vizier van Sao Paulo, dat kort na die stunt zijn trainer ontsloeg en zijn lot in de handen van de Argentijn legde.

Crespo behaalde meteen succes, want in mei kon hij al het Staatskampioenschap veroveren, de eerste prijs voor Sao Paulo in 9 jaar.

Maar de start van het nieuwe seizoen verliep catastrofaal. Eerst zag hij zijn sterspeler Dani Alves vertrekken na een dispuut met het bestuur en daarna zag hij zijn team de slechte resultaten in de competitie opstapelen. Ook in de Copa Libertadores vloog hij er met Sao Paulo al uit in de kwartfinale.