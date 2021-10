Graag gezien bij beloften en Vitesse: "Openda wil zich bewijzen in België"

Bij Club Brugge zullen ze het graag horen. Loïs Openda is voorlopig dé man bij de nationale beloften in de voorrondes voor het EK. Drie jaar na zijn debuut in de Belgische competitie werkt Openda bij de Belgische beloften en in Nederland hard om de hiaten in zijn spel bij te schaven en de top te bereiken.

In juni van dit jaar verlengde Loïs Openda zijn contract bij Club Brugge om daarna voor het tweede seizoen op rij uitgeleend te worden aan Vitesse. Vorig seizoen gooide de club uit Arnhem hoge ogen in Nederland met een vierde plaats in de competitie en het halen van de bekerfinale. Het aandeel van Openda? Onder meer tien competitiegoals en drie doelpunten in de beker - waarvan een in de verloren finale tegen Ajax. Dit seizoen kennen Vitesse en Openda meer ups en downs, maar ze zijn nog altijd erg tevreden over de Belg. "Openda is een topkerel om mee te werken", vertelt Dick Schreuder, assistenttrainer van Vitesse. "Hij is bereid extra werk te doen op training om te oefenen op zijn afwerking en traptechniek." In de EK-kwalificatiematch tegen Denemarken met de Belgische beloften trapte hij woensdag alvast de enige goal van de match knap binnen.

Hard werken voor de ploeg

In België kreeg Loïs Openda vaak de kritiek te veel doelkansen te missen in het shirt van Club Brugge. Hoe hij van dichtbij de 2-1 tegen Monaco in de Champions League naast kopte, zal Club-fans nog hoofdpijn bezorgen. Dit seizoen loopt het op het vlak van scoren ook in Nederland niet geweldig. Twee goals in de Eredivisie en een in Europa. "Dit seizoen gaat het met ups en downs, maar de laatste weken is hij opnieuw goed aan het spelen", zegt Dick Schreuder. Dat Openda dit seizoen moeilijker scoort, heeft een aantal reden volgens Vitesse-watcher Chris Tempelman van Voetbal International. "Het klikt minder goed met de spits naast hem dan vorig seizoen. Bovendien is hij een onrustig type dat soms nog overzicht ontbreekt en hij moet ook hard werken in de spits." "We vragen van onze spitsen inderdaad dat ze hard werken", bevestigt assistent Schreuder. "Dat doet Loïs." De assistent van Vitesse is in elk geval tevreden met de ontwikkeling van de nog altijd maar 21-jarige spits. "Door elke week te spelen, hard te werken en je ergens goed te voelen, ontwikkelt elke voetballer zich."

Ik zie hem zeker bij een middenmoter in Engeland, Duitsland of Frankrijk terecht komen waar ze zijn snelheid willen uitspelen.

Orange Pictures

Op de helft van de tegenstander spelen