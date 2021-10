Eerst Nations League, nu gevangenis? Lucas Hernandez moet zich melden bij rechtbank

De Spaanse krant AS kwam met het verhaal naar buiten. Hernandez moet zich op 19 oktober melden. De rechtbank zal dan vragen aan de speler om zich vrijwillig aan te melden bij een gevangenis naar keuze. Hij moet een straf van zes maanden uitzitten.

In zijn periode bij Atletico Madrid kwam Hernandez in aanraking met het gerecht. Hij werd opgepakt na een gevecht met zijn vriendin. De rechter gaf beide partijen een werkstraf en een contactverbod van zes maanden.

Maar daar wrong het schoentje want het koppel ging niet veel later doodleuk samen op huwelijksreis. Ze deelden veel foto's op sociale media en bij hun aankomst in Madrid werden ze daarom opnieuw aangehouden. De rechtbank in Madrid veroordeelde Hernandez tot zes maanden gevangenisstraf.

De advocaten van de voetballer vroegen nog om een werkstraf, maar die werd geweigerd omdat hij zijn eerste werkstraf ook niet had uitgevoerd. Ook tegen het verzoek om zich te melden bij de gevangenis is nu al beroep aangetekend.