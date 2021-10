Deel 1 van 1B is achter de rug: "Belgen spelen een hoofdrol dit seizoen"

De competitie in 1B is ondertussen 7 speeldagen ver, met Westerlo 5 punten los op kop. Iedereen heeft een keer tegen elkaar gespeeld. Het ideale moment om een stand van zaken op te maken met Jeroen Roppe, de commentator van Eleven voor 1B. Hij analyseert alle clubs, van 1 tot 8.

"Niveau misschien achteruit, maar spankracht niet"

Roppe trapt een open deur in door te zeggen dat de 1B Pro League een bizarre competitie is. "Dat komt door het systeem waarbij de 8 clubs elkaar 4 keer in een seizoen ontmoeten, dat is verre van ideaal." "Je merkt ook dat de ploegen elkaar door en door kennen en de derde of de vierde ontmoeting er vaak te veel aan is. Dat merkte je de voorbije jaren." "Anderzijds leerden die seizoenen ons dat de spankracht in 1B heel groot is, dat toont ook dit seizoen. De meeste duels worden op het scherp van de snee gespeeld." "Er is geen ploeg die er echt bovenuit steekt, zoals Union vorig seizoen, of daarvoor OHL, Beerschot of KV Mechelen, hoewel ik Westerlo wel het sterkste team vind dit seizoen. Het niveau is er misschien wel op achteruitgegaan, maar de spanning niet. Dat zie je aan het klassement." "Ik stel ook vast dat de Belgen echt wel een hoofdrol hebben gespeeld tot nu in de competitie. Bijna alle coaches zijn jonge Belgen en het overgrote deel van de smaakmakers in 1B tot nu toe zijn ook Belgen. Dat is toch een opvallende vaststelling."

Bijna alle coaches zijn jonge Belgen en het overgrote deel van de smaakmakers in 1B zijn ook Belgen. Dat is een opvallende vaststelling. Jeroen Roppe

1. Westerlo (17 op 21): "Verdiend op kop"

Analyse Roppe: "Westerlo staat verdiend op kop. De ploeg draait goed en geeft me een volwassen, rustige indruk. Ze panikeert nooit. Westerlo walst nooit over de tegenstander en heeft ook geen echte goalgetter voorin. Dus is het verschil met de tegenstander nooit erg groot. Maar ze maakte wel de beste indruk op mij." "Onder coach Bob Peeters zette Westerlo elk jaar stappen, maar die laatste heeft hij nooit kunnen zetten. Jonas De Roeck heeft blijkbaar wel de juiste formule gevonden. Hij maakt vooral enkele jongens beter." Smaakmaker: "Er steekt één naam bovenuit: Tuur Dierckx. Die is onder de nieuwe trainer helemaal opengebloeid. Hij voetbalt als in zijn beste dagen bij Club Brugge."



"De 2 huurlingen van Club Brugge, Maxim De Cuyper en Thomas Van Den Keybus, betekenen trouwens echt wel een meerwaarde. Ik ben blij dat zulke jongens zich zo kunnen ontwikkelen in 1B, dat is een win-win voor de 2 clubs én de spelers."

Tuur Dierckx.

2. Waasland-Beveren (12 op 21): "Gevleide tweede plaats"

Analyse Roppe: "Eerlijk gezegd is die tweede plaats toch wat gevleid, want Waasland-Beveren heeft me dit seizoen nooit echt kunnen bekoren. In enkele wedstrijden hadden ze het geluk aan hun zijde. Zo hadden ze de wedstrijd op RWDM nooit mogen winnen." "Ze tekenden voor de spectaculairste comeback van het seizoen door een 0-3 tegen Virton om te keren in een 4-3. Het is zeker geen machine, maar het komt blijkbaar wel altijd goed. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat Waasland-Beveren wat boven zijn waarde staat." Smaakmaker: "Vooraan hebben ze met de Oostenrijker Daniel Maderner iemand met een neus voor goals. Hij is op dit moment topschutter in 1B met 5 goals."

Daniel Maderner.

3. Lierse K. (11 op 21): "Het leukste voetbal"

Analyse Roppe: "Lierse bracht tot nu het leukste en spectaculairste voetbal. Enkel Waasland-Beveren maakte meer goals. Het is het meest open voetbal: heel aanvallend, leuk combinatievoetbal met veel Belgen in de ploeg die allemaal uit zijn op revanche." "Die jongens hebben meestal wel al wat ervaring, maar ze zijn ergens gedesavoueerd en willen zich écht bewijzen. Dat is leuk om te zien." Smaakmaker: "Een cruciale speler in dit Lierse-verhaal is Stallone Limbombe op de flank. Hij staat zo'n beetje symbool voor dat leuke, aanvallende, wervelende voetbal."

Stallone Limbombe.

4. Lommel (10 op 21): "City-jongens komen nog niet boven water"

Analyse Roppe: "Lommel is volledig onthoofd aan het seizoen begonnen, de betere spelers waren weg en ook de coach (Liam Manning, red) is op het allerlaatste moment vertrokken. Dus dat was een moeilijk begin." "Lommel is een handelshuis van de City Group. Spelers worden over heel de wereld gerecruteerd en gaan van de ene naar de andere City-club. Dat is het businessmodel. Het is dan uitkijken naar de nieuwe jongens die gelanceerd worden. Dat is dit seizoen wel heel snel moeten gebeuren en ik zie die nog niet echt boven water komen." "Het lijken me de oude rotten te zijn, die Lommel op dit moment recht houden. Dan denk ik aan Glenn Neven en Kevin Kis, de oude Belgen zeg maar. Ik ga er wel van uit dat er nog wat jongens zullen ontbolsteren in de loop van het seizoen." Smaakmaker: "Glenn Neven vind ik een vermelding waard. Dat is een echte 1B-speler, een krijger. Hij is ook een intelligente jongen, die een ploeg op sleeptouw kan nemen."

Glenn Neven.

5. Deinze (10 op 21): "Veel te laag gerangschikt"

Analyse Roppe: "Deinze mag naar omhoog kijken, die ploeg is veel te laag gerangschikt. Na Westerlo is Deinze de ploeg die me de beste indruk heeft gelaten. Ik vind Deinze een heel sterk team met een geweldig middenveld en een geweldige aanval. Het zit goed in elkaar." "Het is een goede ploeg, die veel pech gekend heeft, onder meer in de topper op Westerlo (2-2). Daar vielen alle beslissingen allemaal in het nadeel uit van Deinze."



Smaakmaker: "Middenvelder Youssef Challouk was er vorig seizoen ook en was misschien toen al de beste speler van 1B, en dat is hij nog altijd. Het is eigenlijk een wonder dat die jongen nog in 1B speelt."



"Ze hebben ook 2 spitsen die altijd kunnen scoren: Dylan De Belder en Lennart Mertens. Dat is een luxe."

Youssef Challouk.

6. RWDM (8 op 21): "Inpassen nieuwe spelers kostte punten"

Analyse Roppe: "RWDM is in het begin van het seizoen kunnen voortgaan op het elan van vorig seizoen. Op de doelman na speelden ze eigenlijk met dezelfde spelers. Ze hebben in de eerste wedstrijden kunnen profiteren van de automatismen."



"Maar op het moment dat ze de 2 nieuwe spelers zijn beginnen in te passen, Keita in het middenveld en Togui voorin, is het beginnen fout te lopen en zijn ze punten beginnen te verliezen."

"Als het echt weer draait, denk ik dat deze ploeg van iedereen kan winnen. Zeker met zijn publiek hoeft RWDM niemand te vrezen. Ik heb wel het gevoel dat de kern niet heel evenwichtig is, dat er een paar zwakke punten zijn." Smaakmaker: "De meest opvallende speler is aanvoerder Nicolas Rommens. Dat is een speler met heel veel ervaring in 1B. Hij is de draaischijf en stond in de belangsteling van meerdere teams van 1B. Rommens is de betere 1B-voetballer."

Nicolas Rommens.

7. Virton (6 op 21): "Mirakel dat Virton niet laatste is"

Analyse Roppe: "Virton is dé verrassing van het seizoensbegin. Dat Virton op 7 staat en niet op 8 is eigenlijk een mirakel. Net voor de start van het seizoen had Virton zelfs geen 11 spelers."



"Het is daar heel snel gegaan en de spelers blijven maar arriveren. Dat zijn meestal jongens uit grote, buitenlandse competities die redelijk jong zijn en nog progressiemarge hebben. Ze hadden geen tijd om zich voor te bereiden, maar ze spelen vol overgave en plots was er een reeks van 4 ongeslagen duels."



"Er is ook heel veel sfeer in het gezellige stadion van Virton. Dat geeft een aparte beleving in de thuismatchen, waar veel ploegen het moeilijk mee hebben."



Smaakmaker: "Anthony Sadin, de keeper en aanvoerder, is de leidersfiguur van de ploeg. Hij kwam jarenlang uit voor RWDM en daarvoor Union en speelt vanaf dit seizoen voor het eerst buiten Brussel. Hij stuurt en coacht de jongens en is al een aantal keer heel belangrijk geweest."

Anthony Sadin.

8. Moeskroen (2 op 21): "Geschrokken hoe zwak Moeskroen was"

Analyse Roppe: "Moeskroen, de ploeg die vandaag coach Enzo Scifo buitenzette, heeft zijn start compleet gemist. Moeskroen was nergens in de eerste wedstrijden. Daar schrok ik van. Er waren mensen die zeiden dat de club zwakker was dan Club NXT (de beloften van Club Brugge, red) vorig seizoen."



"Er wordt wel stapje voor stapje vooruitgang geboekt. Er zit heel wat ervaring in de ploeg. Denk maar aan Chevalier vooraan, Taravel achteraan, Lepoint en Tainmont, dat zijn toch allemaal grote namen. Ik vermoed dat eens de motor aanslaat, Moeskroen wel naar boven kan kijken." "Moeskroen is nog maar eens het bewijs dat 1B een speciale reeks is. Moeskroen degradeert uit 1A en gedegradeerde ploegen hebben het altijd moeilijk in 1B, omdat elke wedstrijd op het scherp van de snee wordt gespeeld en het verschil altijd heel klein is."



Smaakmaker: "Moeskroen heeft nog niet veel laten zien, Teddy Chevalier heeft tot nog toe ook nog weinig kunnen tonen. Maar dat is normaal een speler die er in 1B altijd bovenuit moet steken."

Teddy Chevalier.

Het klassement en speeldag 8: