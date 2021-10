"Soms raak je vast in je systeem. Waarom probeer je als Martinez niet iets anders?"

De nederlagen van de Rode Duivels tegen Frankrijk en Italië in de Final 4 van de Nations League zorgt voor veel gespreksstof, ook in onze podcasts 90 minutes en De Tribune. "Wat doen de Rode Duivels in balverlies?"

De Nations League heeft duidelijk enkele pijnpunten blootgelegd bij de Rode Duivels. Filip Joos vond vooral de druk vooruit en het tempo problematisch. "Dat blijft het probleem van de Rode Duivels", zegt Joos in 90 minutes. "Als je kijkt naar wedstrijden van Spanje, Frankrijk en Italië, dat zijn Duracell-konijnen op het veld: over het hele veld wordt druk gezet. De Rode Duivels gedijen beter bij laag tempo terwijl het moderne voetbal gaat om een hoog tempo." "Op het WK in Qatar, het laatste kunstje van die Gouden Generatie - die het echt wel is - ga je daar toch iets aan moeten doen. Wat doen we in balverlies? Dat is ons grote probleem en daar kunnen we nog grote stappen zetten." "Ik zag daar sprankels van beterschap in de match tegen Italië, onder meer door Saelemaekers, die wel druk zet. In balverlies doet Lukaku 10 keer minder dan hij bij Inter deed. Dat wil zeggen dat dat niet geëist wordt en dat moet je wel doen."



"Soms raak je een beetje vast, verroest in je eigen systeem"

"Er waren heel weinig Rode Duivels in vorm en de spelers die in vorm waren, kregen geen kans", merkte Sam Kerkhofs op in 90 minutes. Filip Joos sloot zich daarbij aan. "Mogen we aan de heilige koeien tornen? Blijft Eden Hazard de man of moet je daar De Ketelaere zetten?" Dat vroeg ook Gert Verheyen zich af in De Tribune. "Vorm en vertrouwen neem je mee vanuit je club naar de nationale ploeg en daar moet je rekening mee houden", vertelde de analist. "Dat heeft Martinez te weinig gedaan. Het is zijn goed recht om te kijken naar wat spelers gepresteerd hebben bij de nationale ploeg, maar dan kijk je naar prestaties van een hele tijd terug. Dan denk ik aan Charles De Ketelaere, die speelt op een wolk en met vertrouwen."

Waarom speel je niet een keer met Theate. Waarom niet? Gert Verheyen

"Soms raak je een beetje vast, verroest in je eigen systeem. Dan moet je iets nieuws brengen. Nieuwe jongens, een of twee anderen, en het kan al meteen iets anders zijn. Als je het niet probeert, dan weet je het nooit. Waarom speel je niet een keer met Theate. Waarom niet?"

Het spelsysteem kwam ook in 90 minutes aan bod. "Martinez is met 3 centrale verdedigers gaan spelen zodat Hazard en De Bruyne elkaar niet voor de voeten zouden lopen. Nu is dat niet meer nodig", zegt Filip Joos.

"Je mag nog een keer met 4 achteraan spelen, daar staat geen doodstraf op. Martinez is conservatiever dan Boris Johnson. Je moet tactisch flexibel zijn."

Filip Joos heeft opmerkelijk voorstel: "Bel naar Conte"

Beluister de eerste aflevering van het nieuwe seizoen

90 minutes is een coproductie tussen Sporza en Friends of Sports. Je kunt de video ook bekijken op het YouTube-kanaal van Friends of Sports of op VRT Nu.