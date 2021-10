Voetbalclubs kunnen discriminerende fans naar Kazerne Dossin sturen voor vorming

Dankzij de procedure van burgerrechtelijke uitsluiting beschikken clubs over een sterk wapen om fans die bijvoorbeeld kwetsende of racistische spreekkoren lanceren, voor een tijdje uit te sluiten van de voetbalstadions. Daarnaast wees de Pro League ook op het belang van correct informeren, sensibiliseren en communiceren richting supporters. De samenwerking met Kazerne Dossin past in dat luik.

"Het is goed dat de voetbalwereld werk maakt van preventie"

Supporters die over de schreef gaan, zullen in het Mechelse Holocaust- en Mensenrechtenmuseum eerst een gericht traject moeten volgen voor ze opnieuw in voetbalstadions mogen. De nadruk van die vormingen ligt op voetbalcontext en massadynamieken.



Kazerne Dossin ziet heil in de samenwerking, maar vindt ze ook broodnodig. "De sportieve kracht van wij-zij-denken is mooi in een sfeer van spel en competitie. Maar wanneer de wij-zij-dynamiek giftig wordt, moeten we aandachtig blijven", zegt museumdirecteur Tomas Baum.



"Het is goed dat de voetbalwereld reageert op ongepast gedrag en werk maakt van preventie. De Pro League is een belangrijke partner in de strijd tegen racisme, antisemitisme en discriminatie."



Morgen wordt tijdens een seminarie het partnerschap in detail toegelicht en worden de vormingstrajecten voorgesteld aan alle profclubs uit 1A en 1B. "Het partnerschap met Kazerne Dossin is een volgende en innovatieve stap", bevestigt Pierre François, CEO van de Pro League.

"Kwetsende en discriminerende uitlatingen en spreekkoren horen niet thuis in een open en warme samenleving en al zeker niet in of rond onze voetbalstadions."



Sensibilisering en vorming wordt een steeds belangrijker luik in het bestrijden van discriminatie. Eerder al verplichtte de Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dat Club Brugge-speler Noa Lang bij Kazerne Dossin een vormingstraject moest volgen na antisemitische gezangen in de titelmatch tegen RSC Anderlecht vorig seizoen.