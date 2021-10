Ultrakorte voorbereiding voor WK in Qatar: "Week voor openingsmatch nog competitie"

Clubs zullen namelijk pas op 14 november hun spelers moeten vrijgeven, omdat er één week voor de start van het WK nog speeldagen in de competities gepland zullen staan.

De jacht naar de heilige graal van het voetbal vindt namelijk plaats van 21 november tot 18 december, omdat het in de zomermaanden te warm zou zijn om verantwoord te voetballen in de oliestaat.

Dat het WK van 2022 in Qatar atypisch wordt, staat nu al vast.

We moeten de puzzel nog leggen, maar het wordt sowieso een uitdaging.

Van Brantegem: "Tot week voor het WK JPL inplannen"

Nils Van Brantegem, de Belgische kalendermaker, bevestigt dat de spelers inderdaad pas op 14 november vrijgegeven moeten worden. "En we gaan wat de Jupiler Pro League betreft nog zeker tot dat laatste weekend wedstrijd inplannen", vertelt hij aan Sporza.

"Er is niemand die ons verplicht om vroeger met de competitie te stoppen. De UEFA heeft trouwens ook (inhaal)matchen gepland voor de midweekspeeldag op dinsdag-woensdag-donderdag vlak ervoor."

Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond, beseft dat het "een ontzettend korte voorbereidingsperiode wordt". "We moeten nog meer zicht krijgen op de planning, die puzzel moet nog gelegd worden. Het wordt sowieso een uitdaging. Wij zijn dan nog in het voordeel dat we ons normaal gezien snel zullen kwalificeren."