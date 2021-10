Noa Lang na eerste basisplaats bij Oranje: "Ik vind mezelf een blijvertje"

Nederland heeft gisteravond voetbaldwerg Gibraltar ingeblikt in de WK-voorronde. Na 90 minuten gaf het scorebord in Rotterdam 6-0 aan.

Noa Lang was een van de acteurs in De Kuip. De Club-speler lag mee aan de basis van de 2-0 van Memphis Depay.

"Jammer dat ik niet gescoord heb, maar ik ben wel blij voor Memphis", zei Lang achteraf bij de collega's van de NOS. "We kunnen het goed met mekaar vinden. Het is leuk dat zo'n grote speler je bij de hand neemt."

Lang begon gretig aan de partij. "In de eerste helft kon ik brengen wat ik voor ogen had", analyseerde hij zijn match. "De tweede helft slopen er wat slordigheden in het team, ook bij mij. Dat mag niet gebeuren."

Over een dik jaar staat in Qatar de eindronde op het programma. Met Noa Lang in actie?

"Dat is een doel, ik vind mezelf een blijvertje", antwoordde de flankspeler zelfzeker. "Als ik mijn ding blijf doen, heb ik er veel vertrouwen in."