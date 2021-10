Morgen pas presentatie, maar welke 5 geheimen over het Tour-parcours lijken al blootgelegd?

Een kasseirit met aankomst in Wallers-Arenberg?

Er zou namelijk een aankomst zijn in Wallers-Arenberg, waardoor er onvermijdelijk enkele kasseistroken verteerd moeten worden.

Toch mogen de kandidaat-winnaars zich opmaken voor een rit met een vleugje Parijs-Roubaix. Meerdere stroken uit de gevreesde klassieker zouden wel eens hun opwachting kunnen maken in rit 5.

Samen met waaiers is het de nachtmerrie van iedere klassementsrenner: kasseien.

Belgische ritstart in Binche

Mogen we ons opmaken voor een Belgisch volksfeest? Alles doet vermoeden van wel. Meerdere Franse en Waalse media meldden al dat het Henegouwse Binche de startplaats wordt van de zesde rit.

De burgemeester gaat alvast naar de officiële presentatie. Dan moeten we er geen tekeningetje bijmaken, zeker?

Wat sowieso al vaststaat: de "Grand Départ" is dit jaar voor Denemarken. In hoofdstad Kopenhagen zal een tijdrit van 13 kilometer gereden worden en vervolgens ook nog twee spintersetappes in Nyborg en Sonderberg.