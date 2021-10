Matthias Casse blijft hongerig: "Gouden rijtje afwerken in Parijs"

Na zijn olympische campagne heeft Matthias Casse zichzelf beloond met enkele bourgondische maaltijden, maar zijn sportieve honger is nog lang niet gestild. Met olympisch brons neemt de judoka geen genoegen.

5 vragen voor Matthias Casse 2 maanden na Tokio

1) Wat heb je gedaan na de Olympische Spelen?

"Ik heb een maand niet op de mat gestaan. Dat was broodnodig", geeft Matthias Casse toe. "Na het uitstel van de Spelen in 2020 kwam er een extra voorbereidingsjaar aan. Mentaal vond ik dat erg zwaar."

"Ik kon even doen waar ik zin in had. Ik stond op wanneer ik wou en ik heb goed gegeten", lacht de 24-jarige judoka. "En ik ben 2 weken op vakantie getrokken. Daar had ik de voorbije jaren nooit tijd voor."

2) Hoeveel honger heb je nog?

Matthias Casse: "Veel. Op het EK heb ik al goud veroverd, op het WK ook, maar eentje ontbreekt nog. Dat rijtje wil ik afwerken."

"Op de Olympische Spelen van Tokio heb ik mijn doel niet helemaal bereikt. Over 3 jaar in Parijs wil ik daar wel in slagen. Daar moet ik nog sterker op de mat komen."

3) Welke piekmomenten staan op de kalender richting Parijs?

"Volgend jaar is er eerst het Europees kampioenschap in Sofia", antwoordt Matthias Casse. "En daarna volgt het WK in Tasjkent. Daar staat mijn wereldtitel op het spel."

Matthias Casse met zijn gouden WK-medaille.

4) Wat doet een olympische medaille met je?

"Als individuele atleet geniet je plots meer aanzien in België", heeft Matthias Casse mogen ervaren. "Je wordt al eens aangesproken en daar geniet ik best van."

Matthias Casse met zijn olympische medaille tijdens de Memorial Van Damme.

5) Wat is volgend weekend je doel op het grandslamtoernooi van Parijs?

Twee maanden na de Olympische Spelen trekt Matthias Casse zijn wedstrijdkimono weer aan. Volgend weekend staat de nummer 3 van Tokio op de tatami van het grandslamtoernooi in Parijs.

"Belangrijk is dat ik daar goed judo laat zien", vertelt Casse. "Parijs wordt een waardemeter om te zien waar ik sta. Nadien kunnen we toewerken naar mijn topvorm."

