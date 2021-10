Luka Elsner over plotse overstap van KVK naar Standard: "Geen moeilijke beslissing"

Bij KV Kortrijk sloeg het abrupte vertrek van coach Luka Elsner vorige week in als een bom. De 39-jarige Sloveen had in het Guldensporenstadion getimmerd aan een sterk collectief en sprokkelde dit seizoen 15 op 30 in de competitie.

Toch koos hij voor een nieuw avontuur, in Luik. "Standard is bekend over de hele wereld. Het is een club die bijzondere emoties oproept", zegt Elsner op zijn voorstelling als Standard-coach.

"Ik heb meteen het vertrouwen gevoeld van de club. We zijn ook compatibel. Naar hier komen was geen moeilijke beslissing."