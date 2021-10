Loena Hendrickx verbaast zichzelf met persoonlijk record: "Terwijl ik gewoon nieuwe uitvoering wou testen"

De 3-voudige Rittberger ligt nog op de plank. "Die sprong ben ik heel hard aan het inoefenen. Hopelijk kan ik die in de toekomst laten zien."

Met succes. "De lange kür kon bijna niet beter en in de korte kür is er maar een kleinigheid foutgelopen", vertelt Hendrickx.

Met een totaal van 212,07 punten reed de 21-jarige kunstschaatsster een persoonlijk record bij mekaar. "Ietwat onverwacht", zegt ze. "Ik stond op het ijs om mijn nieuwe küren uit te testen in een wedstrijd."

"Ik heb de verwachtingen overtroffen", blikt Loena Hendrickx terug. "Deze prestatie geeft me veel vertrouwen voor de rest van het seizoen."

"Top 8 op de Winterspelen"

Begin dit jaar schitterde Loena Hendrickx al met een 5e plaats op het WK. "Dat was een beloning voor het harde werk", vertelt ze.

"En sindsdien gaat het crescendo. Ik heb de hele zomer goed kunnen trainen, vorig weekend volgde een nieuwe beloning."



Volgt de volgende beloning op de Winterspelen? Die staan in februari in Peking op het programma.

"De Russen zijn een klasse apart", weet Hendrickx. "Het is zelfs afwachten welke kunstrijdsters ze sturen. Zo groot is de weelde daar."



"Daarom zal een medaille wellicht te hoog gegrepen zijn voor mij", denkt Hendrickx, die wel mikt op een plaats in de top 8. Daar krijgt ze dan een olympisch diploma voor.