KV Kortrijk verwelkomt Karim Belhocine weer als coach

Waarna Allijns Belhocine welkom heette: "Ik wens je alle succes! Karim is één brok overgave, emotie, met het hart op de goede plaats. Dit is een goede keuze van KVK."

Het was oud-voorzitter Joseph Allijns van Kortrijk die het nieuws wereldkundig maakte met een tweet. Elsner en zijn assistenten die vertrokken bij Kortrijk, was niet voorzien: "Maar opgeruimd staat netjes!", klonk het scherp over de eenzijdige en ongeplande breuk met de vorige coach.

Ex-speler en -coach van KV Kortrijk

Karim Belhocine (43) voetbalde van 2008 tot 2011 in het Guldensporenstadion. Toen hij in 2015 stopte als centrale verdediger, begon Belhocine als assistent van Johan Walem bij Kortrijk. Na het ontslag van Walem in februari 2016 nam Belhocine het T1-schap waar.

Maar hij mocht niet aanblijven, omdat hij niet over het juiste trainersdiploma beschikte. Als technisch directeur was hij in de praktijk toch nog coach. Na een 10e plaats in het seizoen 2016-2017 kwam Yannis Anastasiou als coach, Belhocine mocht enkel nog TD zijn.

Het moment voor Belhocine om in oktober de assistent van Hein Vanhaezebrouck te worden bij Anderlecht. Hij bleef assistent van Anderlecht tot de komst van Vincent Kompany in de zomer van 2019.

Belhocine begon aan een avontuur bij Charleroi, dat hij naar een 3e plaats leidde op het moment dat de competitie door corona werd stopgezet. In het seizoen 2020-2021 zettte Charleroi die lijn door, maar de club gleed af naar een 13e plaats. Het aflopende contract van Belhocine werd niet verlengd.