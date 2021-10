Is voetbalkalender te vol? "Begrip voor Courtois: er is nooit plaats voor rust"

Altijd maar meer wedstrijden en minder rust: zo vatte Thibaut Courtois zondag de drukke voetbalkalender samen. "Ik begrijp hem absoluut. Voor elke topatleet in eender welke discipline is het nodig om tussendoor voldoende te rusten om je topconditie te kunnen behouden", weet Peter Hespel.



"De evolutie in het voetbal lijkt dat stilaan in de weg te staan. De FIFA en de UEFA hebben plannen om bijna jaarlijks een landentoernooi te organiseren in juni. Dat zal zich op lange termijn wreken, zeker bij de topspelers die altijd geselecteerd zijn, zowel bij hun club als bij hun land."



"Voetbal is een contactsport waarbij bijna elke speler net wél, net niét of helemaal geblesseerd is om aan de volgende wedstrijd deel te nemen. De tijd tussen wedstrijden is nu al zeer kort. Er is nu al een soort "speed-revalidatie" nodig om spelers naar de volgende match te brengen."

De club is de plaats bij uitstek om spelers extra rust te geven, want daar spelen ze 90% van hun tijd. Peter Hespel

"Langere rustperiodes tussendoor zijn essentieel om kleinere en grotere blessures eens volledig te laten genezen. Zoniet heb je op termijn steeds terugkerende blessures. Dat zie je nu al stilaan meer en meer bij topspelers."



"De enige manier om extra rust in te bouwen, is minder wedstrijden te spelen. Maar het probleem is dat elke club altijd haar beste spelers wil opstellen, want elk punt brengt geld op."



"Toch is de club de plaats bij uitstek om spelers extra rust te geven, want daar spelen ze 90% van hun tijd. Als ze het daar niet krijgen, dan wordt het uiteraard een probleem."

"Maximaal aantal wedstrijden en twee verplichte rustperiodes"

Peter Hespel benadrukt ook het mentale aspect van te weinig rustperiodes in te lassen. "Een topsporter als een voetballer of een wielrenner is ook maar een mens die zich ook mentaal eens volledig moet kunnen ontladen voor een langere periode, zodat je weer verlangt naar de bal of naar de fiets", klinkt het.



"In het voetbal worden die rustperiodes nu steeds meer ingevuld door landentoernooien. Er is nooit plaats voor mentale rust. Op die manier wordt de motivatie ook voor een stuk ondermijnd, wat dan weer zijn invloed heeft op het prestatievermogen en blessures."



Is roteren de boodschap voor de voetbaltrainer? "Topclubs hebben precies om die reden een brede kern, maar wanneer er met punten gemorst wordt, dan wordt het rotatiesysteem al snel in vraag gesteld", weet Hespel.

Een voetballer moet elke keer hij speelt eigenlijk top zijn, maar in het systeem dat FIFA en UEFA voor ogen hebben, is dat fysiek en mentaal onmogelijk. Peter Hespel