Dowsett valt werelduurrecord Campenaerts aan, Ganna denkt erover na

2 jaar geleden in Mexico legde Victor Campenaerts 55,089 km af op de piste van de Mexicaanse stad Aguascalientes. Woensdag 3 november 2021 wil Alex Dowsett (33) op dezelfde wielerbaan beter doen dan onze landgenoot.

Dowsett had het werelduurrecord al een keer in handen. In 2015 fietste hij 52,757 km bij mekaar in Manchester. Een maand later verpulverde Sir Bradley Wiggins zijn prestatie in Londen (54,526 km).

"Toen ik het record brak 6 jaar geleden voelde ik dat er nog iets in de tank zat. Dat was frustrerend", vertelt Dowsett.

"Victor heeft de lat erg hoog gelegd. Het wordt een hele, maar geen onmogelijke opgave. De hoogte in Aguascalientes moet in mijn voordeel spelen", denkt de renner van Israel - Start Up Nation.

Aguascalientes ligt bijna 1.900 meter boven zeeniveau.