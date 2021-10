Colbrelli en Mohoric verlengen bij Bahrain Victorious na topseizoen

Colbrelli komt op zijn 31e helemaal tot ontbolstering. Naast de eendagskoersen hierboven won hij ook ritten in Romandië, de Dauphiné en de Benelux Tour. Die laatste ronde stak de Italiaan ook op zak.

"Ik ben blij dat ik bij een team mag blijven dat als familie is. Ik ben een van de weinige renners die dit shirt sinds 2017, het eerste seizoen, dragen. Ik maakte het debuut in de WorldTour mee tot dit topseizoen."

"Ik groeide met deze groep op en ben meer dan dankbaar. Waar ik nu sta, komt door de steun en het vertouwen dat ik altijd voelde. Ik ben in het bijzonder trots op het vertrouwen van Zijne Hoogheid Shaikh Nasser. Ik wil samen mooie zeges blijven boeken."

Mohoric, sinds 2018 bij het team, staat een beetje in de schaduw van Colbrelli, maar de 26-jarige Sloveen reed ook een dijk van een jaar als beste renner in eigen land. Hij won de 7e en 19e rit in de Tour en de slotrit in de Benelux Tour.

Mohoric trad toe tot de kring van renners die ritten wonnen in de 3 grote rondes. "Ik denk dat we eindelijk bewezen hebben dat we een van de beste teams van de wereld zijn. Ik heb er nooit over nagedacht om van omgeving te veranderen. We werkten hard om dit niveau te bereiken en ik denk dat we kunnen blijven presteren."