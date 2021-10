Brooklyn Nets zet niet-gevaccineerde Kyrie Irving op non-actief

Kyrie Irving is niet gevaccineerd tegen het coronavirus en daarmee brengt hij zichzelf in de problemen.

In de staat New York, waar zijn team Brooklyn Nets thuis is, is het voor niet-gevaccineerden verboden om indoor te sporten.

Brooklyn-coach Steve Nash liet gisteren al weten dat Irving dus niet in actie zal komen in de thuismatchen. Maar Brooklyn Nets wil zijn niet-gevaccineerde speler ook niet in de uitmatchen laten spelen.

"We respecteren de keuze van Kyrie om zich niet te laten vaccineren", meldt Brooklyn Nets in een officieel statement.

"Door zijn keuze kan Kyrie geen voltijds lid van onze ploeg zijn. We staan evenwel niet toe dat een speler maar parttime beschikbaar is om wedstrijden te spelen. Het is belangrijk dat we als team aan een chemie werken en vasthouden aan waardes zoals groepsgevoel en opoffering."

"Om onze doelen dit seizoen te verwezenlijken moet elk lid van onze organisatie aan hetzelfde zeel trekken."